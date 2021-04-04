بوسيل وطفلها في “أنستغرام”

نشرت بسمة بوسيل، مصممة الأزياء المغربية وزوجة الفنان المصري تامر حسني، صورة طفلها آدم لأول مرة، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

وتفاعلت عدة صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة بوسيل وابنها، إذ ظهر الطفل بالحديقة إلى جانب كلبه، وأرفقت بوسيل الصورة بتعليق قالت فيه “طفلي رومانسي”، علما أنها حرصت على إخفاء ملامح طفلها، كما دأبت مع أبنائها الثلاثة.

يشار إلى أن بوسيل، في وقت سابق، أي قبل أشهر، أعلنت عن انفصالها عن تامر حسني، قبل أن يتم الصلح بينهما، إذ وجه إليها رسالة، يطلب فيها إنهاء الخلاف، لتعود المياه لمجاريها. ولم تتردد الكثير من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، في تداول الفيديو الذي نشرته بوسيل على صفحتها الرسمية عبر خاصية “الستوري”، قبل أن تشكك في استمرار علاقتها بحسني. وتساءلت الصفحات ذاتها عن سبب نشر بوسيل عددا من الصور والفيديوهات خلال حفل راقص برفقة عدد من أصدقائها، ظهرت فيها وهي ترقص وتغني وبدت عليها علامات السعادة، دون أن يظهر في الصور زوجها تامر حسني، مرجحة انفصال بوسيل وتامر حسني مرة أخرى، خاصة أن تامر معروف عنه الغيرة الشديدة على زوجته.

خ.ع