توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة بأقصى الشمال-الغربي مع احتمال نزول قطرات مطرية.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح قرب السواحل الشمالية والوسطى حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق الأخرى.وسيكون الطقس حارا نسبيا بأقصى الجنوب.

أما الرياح قستهب ضعيفة الى معتدلة من الجنوب بالجنوب-الشرقي و شمالية إلى غربية عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و18 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي ،وستكون ما بين 08 و 13 درجة بباقي المناطق.

بينما ستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 14 و 19 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف وبالواجهة المتوسطية، ومابين 19 و24 درجة بكل من السهول الشمالية، سوس، السواحل الشمالية والوسطى، السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 25 و30 درجة بالسهول الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وستكون ما بين 30 و35 درجة بشمال المنطقة الشرقية، بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، و قليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.