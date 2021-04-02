الزمامرة يواجه تطوان بالرباط

أفاد مصدر مسؤول أن مباراة نهضة الزمامرة أمام مضيفه المغرب التطواني ضمن الدورة العاشرة من بطولة القسم الأول ستجرى بملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، السبت المقبل، في الثالثة.

وكشف المتحدث نفسه أن مسؤولي الفريق الدكالي توصلوا بمعلومات تفيد إجراء هذه المباراة في الرباط، بعدما تعذر على الفريق التطواني برمجتها في ملعب طنجة الكبير، أو ملعب الحسن الثاني بفاس.

وسيحتضن ملعب طنجة مباراة الاتحاد المحلي والجيش الملكي مساء السبت المقبل، ويحتضن ملعب الحسن الثاني مباراتي وداد فاس وشباب بنكررير والمغرب الفاسي أمام الفتح الرياضي.

واتخذت إدارة نهضة الزمامرة جميع الإجراءات، من أجل التنقل صوب الرباط لخوض المباراة.

ويحتل نهضة الزمامرة المركز الأخير بست نقاط.

حسن الرفيق (الزمامرة)