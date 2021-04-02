إلغاء تجمعين للفتيان والشباب

اضطرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى إلغاء تجمعين إعداديين للمنتخبين الوطنيين لأقل من 17 سنة وأقل من 19 سنة، بسبب رفض ثلاثة أندية تسريح لاعبيها.

وعلمت “الصباح”، أن الجيش الملكي والفتح الرياضي وأكاديمية محمد السادس الدولية لكرة القدم راسلت جامعة الكرة تخبرها أنها لن تسرح لاعبيها إلى المنتخب الوطني لأقل من 17سنة، بسبب خوض هذه الفئة دوريا بأكاديمية محمد السادس في الفترة ذاتها، وتحديدا بين 7 و9 أبريل المقبل.

وقررت جامعة الكرة إلغاء تجمع منتخب الفتيان، بحكم أن أغلبية اللاعبين المحليين المشكلين له، يلعبون بالأندية الثلاثة، إضافة إلى أن الرجاء الرياضي يشارك بدوره في الدوري المذكور، بفئة أقل من 17 سنة، المقرر إجراؤه في أكاديمية الفتح الرياضي، وبفئة أقل من 19 سنة، المقرر إجراؤها بأكاديمية محمد السادس.

وألغت جامعة الكرة تجمعا آخر للمنتخب الوطني لأقل من 15 سنة، الذي يشرف عليه الإطار الوطني طارق مخناس، إذ رجحت بعض الفرضيات، إمكانية إجراء الجامعة بعض التغييرات على المنتخبات الوطنية، في فئتي أقل من 15 سنة و17.

صلاح الدين محسن