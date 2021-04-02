أمير يطلق “حكايات”

أصدر النجم المغربي إيهاب أمير، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتوب”، أحدث أعماله الفنية، والتي اختار أن يصورها على طريقة فيديو كليب، بعنوان “حكايات”.

وتكلف أمير بكتابة كلمات أغنيته وتلحينها، فيما التوزيع من توقيع أيوب العمارتي، أما الكليب فتم تصويره في آسفي تحت إدارة المخرج أمين القاسمي.

وتأتي أغنية “حكايات”، حسب ما جاء في بيان صحافي، ضمن مشروع ألبوم أمير، الغنائي الجديد، والذي يضم 6 أغنيات، يحرص على إطلاقها تدريجيا.

وتتنوع أغاني أمير في ألبومه الجديد، بين مجموعة من الألوان الغنائية، بالإضافة إلى أولى تجاربه الغنائية باللهجة المصرية.

كما يخوض إيهاب أمير تجربته الأولى أيضا في عالم التمثيل، من خلال مشاركته في بطولة المسلسل المغربي “السر القديم”، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، وهو العمل الذي يجمع عددا من النجوم المغاربة، من بينهم كمال الكاظمي وفاطمة الزهراء بناصر وعبد الإله عاجل وسعد موفق وجلال قريوة.

يشار إلـــى أن آخر الأعمال الفنية التي طرحها أمير، أغنية “شابة” المصورة على طريقة فيديو كليب، والتي تعامل من خلالها مع الموزع “soul-a”، وحققت نسبة مشاهدة عالية على موقع “يوتوب”.

إ. ر

