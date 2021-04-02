بوحشيشي يعرض مرآته الصامتة

يواصل الفنان التشكيلي امبارك بوحشيشي معرضه الجديد تحت عنوان “المرآة الصامتة”، برواق “أتيلييه 21” بالبيضاء والذي يستمر حتى السادس والعشرين من أبريل المقبل، ويقدم خلاله أعمالا استخدم فيها وسائط متعددة، كالرسم والإنشاءات والفيديو آرت.

ويستثمر بوحشيشي في أعماله الجديدة أفكارا ومواضيع سبق أن اشتغل عليها في معارض سابقة، لكن هذه المرة يعود إليها من زاوية مختلفة تمثل رؤيته في “تصوير الجسد الأسود وتمثّله داخل المجتمع المغربي، ما يجعل منها صورة من سيرة ذاتية لا يمكن تجاهلها، فالبحث عن مساحات فارغة وأخرى ممتلئة، ودقّة الحركة، التي بصمت بدايات هذا الفنان كرسام تجريدي، علامات تساعد على قراءة الأعمال الجديدة لهذا الفنان”، حسب الورقة التقنية للمعرض.

ويقدّم بوحشيشي أعماله ضمن رؤية أوسع تناهض ما يعتبره استئصالا للمغرب عن إفريقيته عبر “تبييض” تاريخه وهويته، خلافا لتعدده منذ القديم، متناولا أمثلة عديدة في مقابلات صحافية سابقة توضح هذا التعدد.

وتوضح الكاتبــة فاطمـة الزهراء لكريصة في تقديمها المعرض أن “معرض المرآة الصامتة يجمع بين تقديـم إجابة عن اختلاف وتغير الجسد الأسود وبين محاولة إعادة تقييم وسائل تمثله عبر تقنيات وأساليب مبدعة اشتغل عليها بوحشيشي للكشف عن المنطق الذي يحكم تشكيل البورتريه”.

ع. م