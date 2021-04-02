المرابط: فلسفة الخطأ

في كتابها ابق قويا تقول ديمي لوفاتور “من السهل علينا أن نعاقب أنفسنا على الأخطاء التي ارتكبناها، إن الأخطاء جزء لا يتجزأ عن الطبيعة البشرية كما أنها جزء من كوننا أحياء، إن أخطاءنا عبارة عن نعم وفرص لمواصلة التعلم والتطور، ولكن حتى عندما تتعلم من أخطائك لا تتوقع ألا ترتكب أخطاء أخرى لأنك سترتكب المزيد منها ولا بأس في هذا”.

تواصل ديمي لوفاتور بالقول “واصل النمو وتقبل جميع التحديات على أنها فرصة لتتعلم شيء جديد وستذهلك سهولة التغلب عليها”.

دائما أجد عند كُتاب وأُدباء الغرب مرونة في التعامل مع الخطأ، بحيث يعتبرون الخطأ وسيلة للتعلم، هذا ما سنتحدث عنه في هذه المقالة الصغيرة.

عندما كنا ندرس في المدرسة لم نتعلم فلسفة الخطأ ولم يكن مدرجا في مناهج التعليم شيئا يتحدث عن الخطأ، رغم أننا كنا نسمع المثال الشهير “من الخطأ يتعلم الإنسان”، بالتأكيد نتعلم من أخطائنا وهذا لا يعني أننا لن نعيد الخطأ، سنخطأ وسنعود إلى الخطأ وسنكرر الخطأ لأننا بشر ولسنا ملائكة، لسنا ملائكة إننا بشر نزلنا إلى الأرض بسبب الخطأ بسبب تفاحة وهذا كان قدرا مقدورا .. !

للأسف عندما تخطأ سيتم التعامل معك كما لو أنك مجرم للأسف !!! ونذكر هنا العنف الذي يتعرض له الأطفال من طرف آباءهم جراء الأخطاء التي يرتكبونها، وقد تكون أخطاء لا تستدعي أبدا هذا الضرب المبرح والعنف اللفظي، إنه تعبير عن اللاوعي وتعبير عن الجهل المركب، وكل هذا لأننا لا نقرأ، مصيبتنا لا نقرأ، يا ليت شعوبنا العربية تفتح الكتب وتقرأ لتعود إلى رشدها.

إذا كانت الأسرة لا تتخذ الخطأ كمبدأ للتعلم فإن المنظومة التربوية بدورها لا تعمل على تحسين قدرات ومهارات التلاميذ أو الطلاب بناءا على الخطأ، إننا نفتقد داخل أسوار المدارس والمعاهد والجامعات لأساتذة و لمناهج أكاديمية ستجعل من الخطأ دافعا نحو التعلم والتغيير على مستوى شخصية الطلاب، أحيانا نجد بعض التلاميذ لا يشاركون بآرائهم خوفا من الأستاذ أو خوفا من أن يستهزأ بهم زملائهم داخل فصل الدراسة، أو قد يعود الأمر للخجل من الزملاء، وهذا يحدث حتى في الجامعة بحيث يمكن لطالب أن يساهم ويشارك في نقاش إلا أن حاجز الخوف من الخطأ يمنعه من المشاركة وقد تكون أفكاره وآراه أفضل من زملائه، لذلك علينا دائما أن نعبر عن ما بداخلنا وعن ما نحمله من أفكار حتى وإن كان خطأ لأن الخطأ قد يفتح الباب لشخص آخر للتقدم نحو الأمام وهذا ما تفعله بعض الدول المتقدمة، تدفع بالمخطأ أن يصل، ونحن العرب نضع المصائد للناجح لكي يخطأ .. !

داخل مقرات العمل أو مكاتب العمل يكون البحث جاري بشكل مستمر عن الخطأ، كما لو أننا تحت رقابة المجلس الأعلى للحسابات، لكن في غالب الأحيان الأشخاص الذين يبحثون وينقبون عن الأخطاء، إما لاعقي الأحذية “البلانطو” ههه، أو قد تجدهم أشخاص دون مستوى، لا يدركون جيدا ماهية الخطأ في حياتنا ولماذا نخطأ؟ لا يعلمون أن البشر جُبِلوا على الخطأ، مثل هؤلاء الأشخاص تجدهم في أسفل السلم التعليمي، لهذا إذا أخطأ صديقك فمن الواجب عليك أن تصحح الخطأ، لأننا بشر نخطأ ونصيب، ونحن دائما معرضون للخطأ ..!

عندما يخطأ شخص داخل المجموعة يتم توجيه أصبع الإتهام لهذا الشخص كما لو أنه ارتكب جرما، في الحقيقة ما هي إلا سحابة عابرة يمكن أن يواجهها أي فرد من الأفراد داخل المجموعة، أما عندما يتفوق أحدهم في المجموعة يتم نصب المصائد والمكائد لهذا الإنسان الناجح في عمله، وهذا قد يتكرر في مجالات عدة وأماكن مختلفة.

وهذا راجع بالأساس إلى غياب المفهوم الأكاديمي للخطأ، بالطبع واجب علينا أن نعمل بجد وبمسؤولية دون الوقوع في الخطأ، لكن إذا سقطنا في المحظور ، فمن الواجب علينا أن نتخذ هذا السقوط وسيلة للنمو والتطور، استثمار هذا السقوط فيما هو قادم غدا أو بعد غد أو على المستوى البعيد .. !

لذلك يجب أن تعلم بأن كل شيء نسبي في هذه الدنيا، فالكمال لله وحده، مهما أحسنت وأتقنت في عملك، سيشوبه نقصان، ستجد الخطأ، لأنك بشر ولست ملائكة، ونحن هنا لا نتحدث عن مخالفة القانون الجنائي، بل نحن نريد الحديث عن أخطاء شكلية لا تضر بالمضمون.

وسنذكر هنا بأن القسوة في المعاملات لا تأتي بخير، حتى وإن قسوت على نفسك وإن ظلمت نفسك، كما أننا نعلم يوجد مبدأ اليُسر في ديننا الإسلامي، التيسير في معاملاتنا، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يسِّروا ولا تعسِّروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا) متفق عليه.

للأسف أحيانا يحدث أن يجلد أحدهم نفسه بسبب خطأ ارتكبه، أو قد تتعرض للجلد اللفظي من طرف شخص آخر وهذا يتنافى مع شرع الله عز وجل و يتنافى مع رحمة الله التي وسعت كل شيء، لهذا يسر على على نفسك وعلى الأشخاص الذين يدورون في محيطك، حاول أن تتخذ الأعذار للناس، ابحث عن البراءة قبل أن تدين شخصا ما وقد تظلمه بكلامك الغليظ …!

ابحث عن البراءة لتعيد شخصا إلى الحياة من جديد، إذا كان الغرب يعملون على تطوير الذات انطلاقا من الخطأ، فنحن المسلمون لنا سبق في هذا الموضوع ويجب أن نكون داعمين للنمو والنهوض بالإنسان.

ديننا دين رحمة، ومعاملاتنا يجب أن تقوم على الرحمة والحب والود لنصل إلى بر الأمان.

ارحم مخطئا، كما تدين تدان، كن رحيما داخل أسرتك، كن رحيما داخل مؤسستك التعليمية، كن رحيما داخل مقر عملك، ارحم ارحم ارحم افتح قلبك للناس نحن في ممر نحو الآخرة التي فيها معادنا.

واصل الوقوع في الخطأ، واصل التطور، واصل النمو، دع قلبك ينكسر، انهض وانفض غبار الفشل وكرر المحاولة، إن كل ما نمر به يجعلنا نشعر بالحياة، والسعادة، لا تجعل الخوف أو الخجل يحبطك، واصل المحاولة، واصل الحياة.

بقلم: ياسين المرابط