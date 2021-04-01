غيث تكشف غدر الأصدقاء

اختارت المغنية كريمة غيث معالجة موضوع مميز في أحدث أعمالها الفنية، ويتعلق الأمر بأغنية صورتها على طريقة فيديو كليب تحمل عنوان “ماكينشاي”، طرحتها، مساء الجمعة الماضي، على قناتها الرسمية على “يوتوب”.

وفاجأت غيث جمهورها ومتابعيها، بعدما كشفت من خلال أغنيتها غدر الأصدقاء وأقرب المقربين، إذ قدمت مشاهد تمثيلية في الفيديو كليب، جسدت فيها دور امرأة “مصدومة” من تخلي الأصدقاء عنها، في الوقت الذي كانت فيه في حاجة إليهم.

وتشكل أغنية “ماكينشاي” التجربة الأولى لغيث على صعيد الإخراج، إذ جربته رفقة المخرج سفيان جراف، أما الكلمات فقد عادت للشاعر محمد أمير، وأنجز التلحين بدر المخلوقي.

واحتفلت غيث باطلاق فيديو كليب أغنية، خلال كواليس تصوير مسلسل درامي جديد، ينتظر أن تطل من خلاله على جمهورها، يحمل عنوان “سول دموعي”، من إخراج إبراهيم الشكيري، يتوقع ان يبث على قناة “إم بي سي5” رمضان المقبل. وفي سياق متصل، تعتبر أغنية “كولي كولي”، آخر عمل طرحته غيث، إذ اختارت طرحه على شكل “ديو” رفقة الفنان المغربي أسامة البسطاوي، والذي غاب عن عالم الغناء لمدة 6 سنوات تقريبا.

واستطاع الفيديو الكليب أن يحقق نسبة مشاهدة كبيرة في أقل من 24 ساعة من طرحه إذ تجاوز 200 ألف مشاهدة، كما احتل الرتبة الأولى في “الطوندونس” المغربي.

إيمان رضيف