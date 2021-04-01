عدول ينتفضون على “الصلا والسلام”

انتقض عدول مغاربة ضد صناع مسلسل “الصلا والسلام” الذي يبث على شاشة القناة “الاولى” كل يوم أربعاء. واستنكرت لجنة الشؤون العلمية والقانونية لعدول بني ملال، ما تضمنته الحلقة 16 من المسلسل، والتي بثت الأسبوع الماضي، معتبرة أنها تتضمن إساءة مباشرة للعدول.

وجاء في بيان اللجنة، أنها وقفت على “مخالفات لأخلاقيات الخدمة العمومية، وكذا لقوانين المملكة”، موضحة أن ممثلا في الدقيقة 19،خاطب شخصين يجسدان دور عدلين بالقول “يا لاه أسيادنا أشكتسناو بداو” ثم في الدقيق 20 و53 ثانية قال لهما مرة أخرى “أشبقي كديرو أسيادنا ساليتو يا الله الله يعاون”، وهو ما اعتبرته اللجنة “قمعا صريحا وسوء تعامل وإعطاء صورة نمطية عن العدول وتصويرهم للمواطن بأنهم لا يستحقون أدنى احترام”.

واعتبرت اللجنة ذاتها أن المسلسل صور العدول، كأنهم أقل نباهة في استجلاء حقيقة إرادة المتعاقدين، قبل أن تضيف أن القناة خرقت المادة 03 من القانون 77.13 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والتي جاء فيها “الاتصال السمعي البصري حر. تمارس هذه الحرية في إطار احترام كرامة الانسان… والأخلاق الحميدة”.

يشار إلى أن المسلسل “الصلا والسلام” من اخراج زكية الطاهري، وتدور أحداثه، حول شابة تدعى “كريمة”، تقرر بعد خيبة أمل في الحب، العودة إلى أبي الجعد لتصفية إرث والدتها، وهي المدينة التي قضت فيها طفولتها.

إ.ر