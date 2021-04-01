طائرة الجيش تتوج برباعية تاريخية

النادي توج بازدواجية البطولة والكأس ذكورا وإناثا

فاز الجيش الملكي للكرة الطائرة بالازدواجية، بعد الفوز على النادي المكناسي، أول أمس (الأحد)، بثلاث جولات لواحدة في المباراة النهائية لنيل لقب البطولة، التي احتضنتها القاعة المغطاة المسيرة الخضراء بمكناس.

ويأتي هذا اللقب بعد أسبوع واحد فقط، من فوز الجيش الملكي بلقب كأس العرش، بعد التغلب على الفتح الرياضي، بثلاث جولات لواحدة، بالقاعة المغطاة المسيرة الخضراء، وهو اليوم نفسه الذي شهد تتويج إناث الجيش باللقب نفسه على حساب الدفاع الجديدي بثلاث جولات لواحدة، قبل أن يعود الفريق العسكري للتتويج بلقب البطولة.

وتفاعل الجمهور العسكري مع الإنجازات المحققة من قبل فرع الكرة الطائرة ذكورا وإناثا، منوها بالمسار الذهبي للفرع، والعمل الذي يقوم به لاعبو ولاعبات هذه اللعبة، وباقي أعضاء الطاقم التقني والتسييري.

وهنأت الصفحة الرسمية للجيش الملكي فرع الكرة الطائرة (ذكورا وإناثا) على التتويج بالازدواجية، وكتبت “هنيئا لإناث ورجال الجيش الملكي للكرة الطائرة بإحراز ثنائية لقب البطولة الوطنية وكأس العرش لكل منهما”.

عيسى الكامحي