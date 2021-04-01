تحقيقات لكشف لغز مقتل ستيني

أمن الجديدة يحقق مع شاب رفعت بصمته من حائط بالشقة مسرح الجريمة

يسارع أمن الجديدة الزمن للوصول إلى قاتل ستيني من سيدي بنور، متقاعد بشقة شقيقة زوجته، قرب إحدى المساحات التجارية بحي المطار بالجديدة، اكتشف مقتولا على سرير نومه في الساعات الأولى من الجمعة الماضي.

ووضع المحققون يدهم على شاب يعمل مصلحا لأجهزة التلفاز و״الباربول״ يتحدر من خميس الزمامرة، وباشروا معه البحث بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة ، وأخضعوه لتدبير الحراسة النظرية، قبل عرضه عليها.

ورفعت الشرطة العلمية بصمة الموقوف من حائط بالشقة مسرح الجريمة، ولدى تشخيص البصمة تم التعرف عليه وإيقافه بمكان سكناه بالبيضاء.

وعلم من عملية الاستنطاق أن الشاب نفى علاقته بجريمة حي المطار، وأدلى باستعمال زمنه خلال الخميس والجمعة الماضيين، يؤكد أنه لم يتردد على الجديدة منذ مدة طويلة فاقت السنتين، حسب ما أفاد به المحققين، وزاد أنه في الوقت المحتمل للجريمة كان يشتغل بالبيضاء.

وللتأكد من حسن نيته وصدق أقواله تم حجز هاتفه المحمول لفائدة البحث، وبعثه إلى المختبر الوطني بالرباط، الذي سيكشف استعانة بتقنيات متطورة ومن خلال نداءات الموقوف، مجال تحركه الجغرافي قبل وبعد اكتشاف جثة الستيني القتيل فجر الجمعة الماضي. ولم يكتف المحققون بذلك بل وسعوا الاستماع إلى عدد من الأشخاص من محيط القتيل الذي تلقى ضربات قوية على رأسه بآلة حادة، وهو على سرير نومه، وهي الوضعية التي اكتشفت عليها الجثة مضرجة في دماء كثيرة . ويستعين المحققون بشريط المكالمات التي أجراها القتيل مع أغيار طيلة الفترة التي سبقت الإجهاز عليه، ومن شأنها أن تكون الخيط الرفيع لاختزال المسافة إلى جناة محتملين .

ويلف الجريمة لغز محير لأن بابي الشقة الحديدي والخشبي ليست عليهما آثار كسر للأقفال بالعنف، وإن نحا التحقيق نحو فرضية القتل بدافع السرقة، لاختفاء أغراض للضحية ضمنها حقيبته وهاتفه المحمول وجهاز تلفاز، فإن المحققين من خلال ما راكموه من تجارب، يشكون في أن السرقة في الكثير من الأحيان، يعمد إليها الجناة لمغالطة البحث، لذلك يسلكون مسارات متعددة لفك لغز هذه الجريمة الغامضة.

وصلة بالموضوع تلقى أمن الجديدة، على الساعة الثانية من صباح الجمعة الماضي، طلبا بالانتقال إلى شقة بحي المطار عقب اكتشاف جثة شخص مزداد في 1954 متقاعد من الوظيفة العمومية.

وكان ابن الضحية من اكتشف جثة والده غارقة في الدماء وبجانبها أداة حادة يرجح أنها أداة الجريمة التي صفي بها الضحية، وبادر إلى إخطار الضابطة القضائية التي حلت على عجل مصحوبة بفريق من الشرطة العلمية .

عبد الله غيتومي (الجديدة)