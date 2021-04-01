“حراك” يوقع لفريق إسباني

الغزواني تكون في الدفاع الجديدي وعانى في مساره قبل أن يختار الهجرة

وقع الطيبي الغزواني، اللاعب السابق للدفاع الجديدي والرجاء الجديدي ونادي أزرو لكرة القدم، عقدا مع ديبورتيفو كوريانو، الممارس في القسم الثالث من الدوري الاسباني.

وخضع الغزواني لاختبارات رفقة الفريق الاسباني، الذي اقتنع بمؤهلاته، ليوقع عقدا احترافيا لثلاثة مواسم.

وتلقى الغزواني (24 سنة)، تكوينه بالدفاع الحسني الجديدي، ولعب للرجاء الجديدي وريال مولاي عبد الله وفتح سيدي بنور والاتحاد البيضاوي وجوهرة كلميم ونادي أزرو الموسم الماضي، قبل أن يهاجر إلى إسبانيا، بطريقة سرية.

وكتب الطيبي الغزواني على حائطه ب”فيسبوك”، بعد توقيعه لديبورتيفو كوريانو، أنه عانى كثيرا خلال تجاربه الكروية السابقة، رفقة الفرق الوطنية التي لعب لها بمختلف أقسامها، خصوصا على المستوى المالي، ما دفعه إلى مغادرة المغرب، بحثا عن آفاق رياضية أفضل.

ع.م