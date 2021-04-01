بركة يدعو إلى المصالحة مع الريف

أعلن استعداد الحزب للمكاشفة والاعتذارإن ثبتت مزاعم تورطه في أحداث 58

دعا نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى استكمال جبر الضرر الجماعي بالريف، واستجلاء حقيقة أحداث 58 و59 لتقوية الوحدة الوطنية، في أفق المصالحة الشاملة مع المنطقة.

وأكد بركة في ندوة حول موضوع «أحداث الريف لسنتي 1958 و1959.. استقراء الذاكرة، شهادات رؤى متقاطعة»، أن تنظيم اللقاء ذي الصبغة الأكاديمية، يأتي تنزيلا للمبادرة، سبق أن أعلن عنها في 2018 خلال زيارته للحسيمة، تقضي بفتح ورش المصالحة الحزبية مع منطقة الريف.

وجدد بركة استعداد الحزب لفتح ورش المصالحة مع المنطقة، من أجل كشف حقيقة الادعاءات والمزاعم، التي تحمل حزب الاستقلال مسؤولية ما جرى خلال أحداث 58 و59 الأليمة، والقيام بالمكاشفة الضرورية مع الذات، والنقد الذاتي الراسخ في الأدبيات الاستقلالية، وتصحيح العديد من المغالطات والافتراءات، التي ألصقت بالحزب، إلى جانب القيام كذلك، بالاعتذار لسكان المنطقة إن ثبتت تلك المزاعم والادعاءات.

وأكد الأمين العام أنه للذاكرة والتاريخ، يسعى الحزب إلى رصد موضوعي لملابسات أحداث الريف خلال تلك الحقبة، من أجل إعادة قراءتها مجددا وإدراجها ضمن التملك الجماعي لهذا الماضي في أفق الطي النهائي لهذه الحقبة المثيرة للجدل من التاريخ المشترك، بعيدا عن الأحكام الجاهزة، التي يتم الترويج لها من قبل البعض.

وتفعيلا لهذه المبادرة، قال بركة إن اللجنة التنفيذية قررت تشكيل لجنة يرأسها شيبة ماء العينين، رئيس المجلس الوطني، وعضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن رصيد وذاكرة الحزب والمصالحة، يكون من مهامها استجماع المعطيات التاريخية المرتبطة بهذه الأحداث، وقد باشرت اللجنة منذ تشكيلها أجرأة المبادرة من خلال عقد لقاءات مع بعض شخصيات وطنية ذات صلة، عايشت المرحلة، كان من بينها المناضل المقاوم الأستاذ محمد بن سعيد آيت إيدر، والمرحوم الأستاذ الباحث والمؤرخ الدكتور زكي مبارك، والوطني الغيور المرحوم الأستاذ محمد المعزوزي، والأخ الأستاذ ادريس اليزمي الرئيس آنذاك للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إطلاع اللجنة على وثائق وملفات، تتعلق بالمرحلة في بعض الأرشيفات العامة والخاصة.

وأكد بركة أن إنجاز هذه المهمة لن يكون بالعمل الهين واليسير، لأن هيأة الإنصاف والمصالحة نفسها اعترفت في تقريرها الختامي بأنها لم تستطع الإحاطة بكل مجريات وملابسات هذه الوقائع، وظلت العديد من البياضات والتساؤلات بدون أجوبة حولها، ولأن مسلسل جبر الضرر الجماعي في المنطقة لم يكتمل، ولم يحقق الأثر الاستدراكي والتنموي والرمزي المنتظر منه.

برحو بوزياني