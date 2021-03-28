المصادقة على مشروع لإحداث “دار الصانعة” بسوق السبت

صادقت غرفة الصناعة التقليدية لبني ملال-خنيفرة، خلال أشغال جمعيتها العامة الاستثنائية التي انعقدت مؤخرا، على مشروع تعديلي لاتفاقية شراكة تروم إحداث “دار الصانعة” بسوق السبت بإقليم الفقيه بن صالح.

ويقدر الغلاف الإجمالي لمشروع دار الصانعة، الذي يندرج في إطار اتفاقية شراكة بين الغرفة والمجلس الجماعي لسوق السبت وعمالة الفقيه بن صالح، بحوالي مليون و500 ألف درهم، بمساهمة لغرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال-خنيفرة بقيمة 800 ألف درهم.

ويهدف هذا المشروع، الذي صودق عليه خلال الجمعية العامة الاستثنائية التي ترأس أشغالها رئيس الغرفة السيد محمد العقاوي، إلى المساهمة في تنظيم الصانعات التقليديات، وإبراز إبداعاتهن الحرفية على مستوى سوق السبت، وفتح آفاق التكوين للراغبات في الاستفادة من ذلك، وتطوير المنتجات الحرفية وتحسين مستوى عيش الصناع .

يذكر أن حرف الصناعة التقليدية بسوق السبت تتوزع على قطاعات البناء خاصة الصباغة والجبص والترصيص والكهرباء والنجارة والحدادة، وهي تواجه صعوبات وإكراهات تحول دون تطويرها لتواكب متطلبات السوق، مما “يتطلب تعزيز العمل التشاركي بين جميع الفرقاء والفاعلين في هذا القطاع، على مستوى التنظيم والتوجيه والتأطير”.

(و م ع)