عائلة “آيت الجيد” تستنكر تزوير منجب لحقائق حول قضية ابنهم

استنكرت عائلة الراحل ايت الجيد بنعيسى، ما تضمنته التصريحات التي أدلى بها المعطي منجب، حول قضية ابنهم المغتال، من حقائق “محرفة” و”مسطحة”، الغرض منها “خدمة أجندات أطراف متورطة في الجريمة، و”الإساءة لإرث اليسار المكافح، مع نسف نضالاته وتضحياته وكفاحية رموزه ونشطائه في الجامعة من أجل التغيير في المغرب”.

وأوردت عائلة القيادي القاعدي الراحل، في بيان تنديدي توصلت “الصباح” بنسخة منه، أنها تلقت “باستهجان كبير تصريحات منجب، الذي ظل يقدم نفسه على أنه يساري وحقوقي ومؤرخ سياسي، وعوض أن يدافع عن حقائق قضية ابنهم بكل موضوعية وتجرد، أمعن في الإساءة إليه وتحريف حقائقها، خدمة لأجندة من يقفون وراء جريمة اغتياله، تخطيطا وتنفيذا للإجهاز على اليسار وعلى رموزه وأفكاره في معاقله التاريخية”، على حد قولها.

وأوضح المصدر ذاته أن تصريح منجب بأن ملف “ابنهم قد طاله التقادم من الناحية القضائية”، يجسد “الأسطوانة المشروخة نفسها، التي لا يزال يرددها قادة الحزب المعلوم لتحريف النقاش وتهريبه واصطناع “المظلومية” وتبرئة ذمة متهم في هذه القضية ينتمي إلى الحزب نفسه، وأصبح من قادته”، مؤكدة أن “هيئة الدفاع عن ابنهم ومعها خبراء في القانون قد سبق لهم أن أكدوا بأن التقادم غير وارد في هذه القضية، من الناحية القانونية. أما من الناحية الاخلاقية والتاريخية، فإن التقادم في جرائم الاغتيال السياسي غير مطروح، لأن الأمر يتعلق بالحق في الحياة، وهو الحق المقدس الذي تصونه كل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي يدعي منجب الإلمام بها ، والدفاع عنها بدون تجزيء أو اختزال أو تحريف أو تمييع أو تسطيح، عكس ما أظهرت تصريحاته”.

واعتبرت عائلة الراحل تصريح منجب بأن “المواجهات التي كانت تحدث في الجامعة كانت مواجهات يشجعها ما أسماه بـ”البوليس السياسي”، دون تحفظ وبطريقة معممة وسطحية، ودون أي تعليل أو تبرير”، “إساءة كبيرة لعقود من النضال والكفاحية اليسارية في الجامعات وفي مختلف قلاع الجماهير الشعبية”، و”تسفيها لقضية ابنهم”.

وتابعت أن قوله بأن “الشاهد في هذا الملف كان محكوما عليه، قبل أن يتحول إلى شاهد، وأن الشاهد غير رأيه بعد 2012 ، عندما تم توظيفه في جماعة قروية”، “يتناقض بحسبه مع القانون ويؤكد وجود استهداف”، موضحة أن “الشاهد الرئيسي في هذه القضية، يعتبر من المناضلين الذين يمسكون بالجمر من أجل الكشف عن الحقيقة، ومعاقبة المتورطين وإنصاف الشهيد، منذ واقعة الاغتيال. وقد أدى ثمن ذلك اعتقالا ظلما وعدوانا، ولا يزال يؤدي ثمنه تعسفا وتهجما من قبل أطراف تريد تكميم فمه لكي لا يصدح بالحقائق التي ظل يحضر إلى المحكمة منذ بداية الملف إلى حدود اليوم، كلما تم استدعاؤه لقول الحقيقة، مهما كان الثمن. وقد سبق له أن أكد ذلك منذ اعتقاله في السجن في 1994، وظل يؤكد المعطيات نفسها”.

وأضافت أن الغرض من “تسطيح” منجيب و”تحريفه” للحقائق، “تطلعه بأن يقرب بينها وبين اليسار ولو على حساب الرموز الذين تم الإجهاز عليهم، ولو على حساب الرموز التي تم التنكيل بها مع سبق الإصرار والترصد ، ولو على حساب المبادئ والقيم”.

وشددت عائلة ايت الجيد على أن تصريحات منجب التي “تستهدف الإساءة لإرث اليسار المكافح”، يتطلع بأن يقرب بينها وبين اليسار ولو على حساب الرموز الذين تم الإجهاز عليهم ، ولو على حساب الرموز التي تم التنكيل بها مع سبق الإصرار والترصد ، ولو على حساب المبادئ والقيم.

(ي.ع)