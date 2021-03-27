توقعات أحوال الطقس اليوم السبت

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تكون السماء غائمة جزئيا بأقصى الجنوب ومن المحتمل أن تعطي قطرات مطرية متفرقة.

ويتوقع مرور سحب كثيفة نوعا ما فوق كل من السواحل والسهول الوسطى ومرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة مما سيعطي قطرات مطرية أو زخات ضعيفة وأحيانا رعدية، من المحتمل أن تمتد نحو السفوح الجنوبية-الشرقية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية بالجنوب وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الجنوبي فوق المنطقة الشرقية، والمناطق الوسطى والجنوب-الشرقي، وشرقية بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي أو الشرقي بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 08 و13 درجة بكل من المنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية-الشرقية غرب الأقاليم الجنوبية والسواحل والسهول الشمالية، وما بين 13 و18 درجة بالسواحل والسهول الوسطى، ومنطقة سوس شرق الأقاليم الجنوبية.