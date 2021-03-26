إدارة عكاشة تنفي إصدار الراضي والريسوني بلاغا مشتركا

نفى مصدر من إدارة السجن المحلي عين السبع عكاشة، صحة البلاغ المتداول المنسوب للسجينين عمر الراضي وسليمان الريسوني، مؤكدا استحالة التنسيق بين المعنيين بالأمر من أجل إصدار بلاغ مشترك، خاصة أنهما يقيمان في غرفتين منفصلتين.

وأكد نفس المصدر أن البلاغ المزور، والذي تم تداوله في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، صادر عن جهات تريد الركوب على ملف المعتقلين المذكورين، تحقيقا لأهداف لا علاقة لها بقضيتيهما الرائجتين أمام القضاء.