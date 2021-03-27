تلعب بعض التنظيمات الموازية لأحزاب موجودة في الائتلاف الحكومي لعبة شعبوية مقيتة، قد تكسبها حزمة أصوات وربح مقاعد في استحقاقات لاحقة، لكنها تضعها مباشرة أمام سؤال الضمير والأخلاق في محكمة التاريخ.

فكما تموقعت نقابات تابعة للعدالة والتنمية خارج الموقف الحكومي، ضد قرار استئناف العلاقة مع إسرائيل، الذي وقع عليه الأمين العام للحزب، بصفته رئيسا للحكومة، وخارج التصويت على مشروع الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، اتخذت النقابات نفسها موقفا شعبويا مخالفا للتوجه الرسمي من نظام التعاقد في الشغل، وما ترتب عنه من سوء فهم كبير مع الأساتذة الملحقين بوزارة التربية الوطنية بموجبه.

ففي وقت يبذل العدالة والتنمية مع حلفائه في الحكومة مجهودا لإيجاد حلول لهذا الملف الذي دخل منطقة الغموض، يأبى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلا أن يصب مزيدا من الزيت على النار الملتهبة، بمساندته الناصحة للمسمين “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بل والدعوة إلى إضرابات ضد اختيارات حكومة، هو جزء منها.

ي. س