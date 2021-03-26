حل لغز أقدم حاسوب في العالم

واصل العلماء البحث والعمل منذ أكثر من قرن على فك شفرة “آلية أنتيكيثيرا”، تلك الآلة التي يبلغ عمرها 2000 عام، واستخدمها الإغريق القدامى في حساب المواقع الفلكية.

ويعتقد الباحثون في جامعة كوليدج بلندن أنهم تمكنوا من حل لغز أقدم حاسوب في العالم من خلال تكوين بنية رقمية متماثلة مع نظام المعدات العاملة في المقدمة، تلك القطعة من الآلة التي صعب فك شفرتها على المجتمع العلمي منذ 1901.

وتمكن فريق العلماء، باستخدام مزيج من صور الأشعة السينية والتحليل الرياضي الإغريقي القديم، من فك شفرة تصميم الترس الأمامي بهدف مطابقة الأدلة المادية والنقوش المحفورة في البرونز.

التين الشوكي وقود المستقبل

رشحت دراسة لجامعة نيفادا الأمريكية، استمرت خمس سنــوات، نبـات التين الشوكي، ليكون مصدر غذاء وعلف للحيوانات ووقود حيوي للمستقبل.

ومع تحمل النبات العالي للحرارة واستخدامه المنخفض للمياه، قد يكون هذا قادرا على توفير الوقود والطعام في الأماكن التي تكون فيها صعوبة لنمو النباتات التقليدية.

وخلال الدراسة التي نشرت بالعدد الأخير من دورية “جي بي سي بيوإينيرجي”، قارن الباحثون من خلال وحدة محطة التجارب بجامعة نيفادا بين المحاصيل التقليدية والتين الشوكي، فأعطى الأخير أعلى إنتاج مقارنة بالذرة وقصب السكر، مع استهلاك أقل للمياه بنسبة 80 في المائة.

أول متجر يتيح التبضع من غير مال

في مرحلة جديدة في المنافسة المحتدمة مع المتاجر التقليدية، دشنت مجموعة أمازون العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة، متجر سوبرماركت يتيح التبضع من دون المرور على الصندوق.

وذكرت الشبكة في بيان أن متجر “أمازون فريش” في مركز “إيلينغ برودواي” التجاري “هو أول متجر في بريطانيا يتيح التبضع ثم الخروج مباشرة” من دون الانتظار عند صندوق للدفع. كما أن المتجر هو الأول غير الافتراضي للشبكة العملاقة خارج الولايات المتحدة. ويكتفي الزبائن بمسح رمز شريطي على هواتفهم الذكية عند الدخول، فالتبضع واختيار مشترياتهم ثم الخروج مباشرة. ومن دون الحاجة للمرور على الصندوق، تخصم قيمة كل سلعة يسحبها الزبون من الرف تلقائيا من حسابه بواسطة التطبيق المحمل على هاتفه.