“أمنستي” تضغط على قطر

ناشدت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بممارسة المزيد من الضغوط على قطر، من أجل تحسين ظروف العمال الأجانب، في إطار استعدادات الدولة الخليجية لاستضـــــافــة مــــونديــــال كأس الـعام 2022.

وأجرت قطر سلسلة من الإصلاحات على قوانين العمالة منذ اختيارها لاستضافة الحدث الأكبر في كرة القدم حول العالم، والذي تطلب تنفيذ برنامج ضخم على صعيد الإنشاءات بسواعد عمال مهاجرين.

لكن “أمنستي” تتخوف من تراجع على صعيد الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في قطر.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها ” اتخذت قطر عددا من الإصلاحات الإيجابية في السنوات الأخيرة، استجابة لضغوط متزايدة بعد فوزها باستضافة المونديال”.

وأضافت المنظمة الدولية “لكن في أغلب الأحيان هذه الإصلاحات لا تطبق بالشكل المناسب، ولا يزال آلاف العمال يتعرضون للاستغلال وانتهاك الحقوق”.

نور الدين الكرف