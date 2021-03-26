السوق التضامني… حصن التعاونيات

ساهم في تخفيف آثار الجائحة وطور الاقتصاد الاجتماعي المبني على التضامن

بعد مرور ثلاث سنوات على تدشين السوق التضامني بحي الوازيس بالبيضاء، أصبح معلمة قائمة بذاتها لدعم التعاونيات والمساهمة في الاقتصاد الاجتماعي المبني على التضامن وتأهيل المبادرات المدرة للدخل.

وإذ كانت جائحة كورونا قد فعلت فعلها في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وأدت بعدد من النسوة والرجال إلى العودة إلى بيوت بعد تسريحهم من العمل، فإن السوق التضامني بحي الوازيس بالبيضاء، شكل حصنا منيعا ضد البطالة والأزمة المرتبطة بفيروس أتى على الأخضر واليابس، بتشجيع التعاونيات وتثمين المنتوجات الفلاحية والصناعة التقليدية وتقريبها من المستهلك.

ويشكل السوق التضامني فضاء لتسويق منتوجات النساء المغربيات العاملات في ظروف غير مستقرة في مجال الصناعة التقليدية والمنتجات المحلية، كما جسد حظوة المرأة بالعناية الملكية الخاصة وحرص الملك على فتح الطريق أمامها من أجل تمكينها من إدماج سوسيو-مهني أفضل وضمان استقلاليتها المادية، وكذا تحسين وضعية الصناع التقليديين والفلاحين الذين ينتظمون وسط تعاونيات.

موقع استراتيجي

لا يمكن للمسافرين الراغبين في مغادرة العاصمة الاقتصادية، أو القادمين من مدن مختلفة الدخول والخروج من وإلى محطة القطار “الوازيس» دون أن يثير انتباههم وجود سوق كبير يحمل اسم “السوق التضامني”، وهو ما يدفعهم إلى التحرك نحوه لإشباع فضولهم واقتناء ما يخصهم من منتوجات فلاحية وصناعية تتميز بالجودة عملا بالحكمة المغربية “حجة وزيارة”.

ورغم ما خلفته جائحة كورونا من ركود اقتصادي، إلا أن السوق التضامني بالوازيس، حافظ على زبنائه، مستفيدا من موقعه الإستراتيجي، إذ يفد عليه المسافرون وكذا الزبناء الباحثون عن المنتوجات الفلاحية يوميا بمعدلات متفاوتة، للتعرف على منتجات أزيد من 220 تعاونية من مختلف مناطق المغرب، واقتناء كميات منها، عوض قطع مسافات طويلة خارج العاصمة الاقتصادية للبحث عن السلعة المرغوب فيها.

وفي احترام للإجراءات الاحترازية القائمة على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الواقية، يتجول عدد من الناس في أروقته التي تحتضن الأعشاب ومنتوجات الصناعة التقليدية من خشب وخزف ونحاس وزراب ومطروزات وحياكة، إلى جانب منتوجات الأركان وزيت الزيتون والعسل ومختلف أنواع المربى والكسكس ومواد التجميل الطبيعية التي تنتجها التعاونيات، وهي المنتوجات التي أبدع في صنعها وتحضيرها رجال ونساء ينتظمون في إطار تعاونيات وجمعيات تنموية لترويج سلعهم وتحقيق النجاح المطلوب.

تسويق وتثمين

ساهم تجميع المنتوجات المحلية ومنتوجات الصناعة التقليدية للتعاونيات في مكان واحد ودائم، وعرضها في واجهات منظمة بشكل جذاب وديكور مثير، في تحقيق ترويج أفضل للمنتوجات وتقريبها من المستهلكين، بل الأكثر من ذلك مكن السوق التضامني التعاونيات من لقاء الفاعلين ورجال الأعمال ومؤسسات تمويل، والتعريف بمنتوجاتهم لدى فئات واسعة من الزوار، إذ يعتبر السوق معرضا دائما وفرصة للتسويق.

ومكن السوق المنجز من قبل مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 16,5 مليون درهم، من إبراز غنى وتنوع المنتوجات المحلية ومنتوجات الصناعة التقليدية، بتقديم عرض للبيع المباشر لأزيد من 2200 علامة معروضة على العموم، إذ أن هناك أزيد من 220 وحدة تتحدر من مختلف جهات المغرب، جلها تعاونيات، ومجموعات النفع الاقتصادي، والأنشطة المدرة للدخل.

مبادرات

«اللي بغى يخدم يبين ما عندو، الباب مفتوح فوجه التعاونيات بلا تمييز”، من بين العبارات التي صرحت بها إحدى البائعات التي كشفت لـ “الصباح”، أن الباب مفتوح أمام جميع التعاونيات التي تحمل مبادرات هادفة، والتي تحتاج إلى مواكبة وتسويق منتوجاتها.

وأوضحت المتحدثة نفسها، بخصوص ما يتعلق بمعايير اختيار التعاونيات التي تسوق منتوجاتها في السوق، أنه ليست هناك شروط تعجيزية، بل على الراغب في الاستفادة عرض منتوجاته على المختصين الذين يلعبون دورا هاما في النهوض بالأنشطة المدرة للدخل، لفائدة حاملي المبادرات الفردية، والجمعيات العاملة في مجالات الفلاحة والمنتوجات المحلية، والصناعة التقليدية، ومواكبة التعاونيات، بهدف تحقيق الإدماج الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدليل على ما أشارت إليه وجودها وسط السوق التضامني بالوازيس.

محمد بها