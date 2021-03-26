ابتزاز باسم الأمن بميدلت

استغل شاب بميدلت حالة الطوارئ الصحية، فانتحل صفة شرطي وشرع في ابتزاز كل من تورط في خرق القانون، تحت ذريعة اعتقاله، قبل أن يفتضح أمره، من قبل زوجين.

وتمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بميدلت، صباح الجمعة الماضي، من اعتقال المتهم، البالغ من العمر 23 سنة، وبعد تعميق البحث معه، أحيل على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، الذي تابعه في حالة اعتقال، بتهمتي انتحال صفة، ينظمها القانون والابتزاز. واعتقل المشتبه فيه، بعد أن انتحل صفة شرطي، وحاول ابتزاز زوجين بالشارع العام بدعوى خرقهما حالة الطوارئ الصحية بالشارع العام، إلا أن يقظة العناصر الأمنية أجهضت مخططه، إذ أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن اعتقاله في حالة تلبس بابتزاز الزوجين في مبلغ مالي، مقابل عدم اعتقالهما.

م.ل