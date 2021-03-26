الماعوني يدرب أمل منتخب القاعة

قال إنه يبحث عن إعداد لاعبين لـ «الكان» والمونديال

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة لأقل من 23 سنة معسكرا تدريبيا مغلقا بمركز محمد السادس، ضاحية سلا، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، تحت إشراف المدرب الجديد محمد الماعوني، بمساعدة يوسف كريمو، ويوسف أرقام، مدربا لحراس المرمى.

ويشغل الماعوني، وهو طبيب أسنان، في الوقت نفسه مدربا لشباب خريبكة، وسبق أن حقق العديد من الألقاب.

واعتبر هشام الدكيك، مدرب المنتخب الأول، أن تعيين الماعوني مدربا لمنتخب أقل من 23 سنة، اعتراف بما يتوفر عليه من كفاءة مهنية عالية، فإضافة إلى فوزه بسبع بطولات مع الفريق الخريبكي، فهو حاصل على دبلومات من مستويات الأول والثاني والثالث.

وأشاد الماعوني بالإنجازات المحققة من قبل المنتخب الوطني من خلال تتويجه بطلا لكأس إفريقيا للأمم للمرة الثانية على التوالي، معتبرا أنها تحققت بفضل استقرار النتائج واستمرارية الطاقم التقني.

وأكد الماعوني، في تصريح للموقع الرسمي للجامعة، أن المعسكر التدريبي يأتي في سياق تكثيف الجهود، لإيجاد الخلف لنهائيات كأسي إفريقيا والعالم في 2024.

وضمت لائحة منتخب أقل من 23 سنة بلال حميدوش ومحمد كرم ومحمد شريدو وعادل الجودي وجواد يوسف وحمزة البوهالي وخالد أحراوي ومعاد سينا وعبد الإله الدكاكي وحمزة أيت المودن وإسماعيل أمزال وأنس الدهاني وعثمان الإدريسي وإلياس المسعودي وسفيان الحليوي ويوسف غربي ويوسف فونتي وعبد الرحمان شرفي.

عيسى الكامحي