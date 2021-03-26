“الكوديم” يعسكر بتطوان دون مدرب

سافر النادي الرياضي المكناسي لكرة القدم، أول أمس (الاثنين)، إلى تطوان، لدخول معسكر إعدادي يستمر إلى نهاية مارس، استعدادا لمرحلة إياب القسم الوطني هواة.

وتخلف عن الرحلة المدرب الحسين توتة، الذي قدم شهادة طبية مدتها ستة أيام.

وحسب مصدر مقرب من “الكوديم”، فإن الحسين توتة رفض قرار المكتب المسير الساعي الى تغيير مساعده عز الدين الشقندي، وتعويضه بمحمد غرغوش الملقب “بالصامبا”.

وحسب المصدر نفسه، فإن إدارة النادي المكناسي في طريقها لفسخ عقد المدرب، في اجتماع سيعقد اليوم (الأربعاء)، من أجل إيجاد حل توافقي.

وأشرف توتة على تدريب “الكوديم” منذ بداية الموسم، كما حقق نتائج إيجابية، بعد أن انهى مرحلة ذهاب القسم الوطني هواة، في الرتبة الثالثة على بعد نقطتين من المتصدر.

وسبق لتوتة أن درب سطاد المغربي وأندية خليجية واتحاد سلا،وكانت له تجربة بالدوري الإماراتي.

وتخلف عن معسكر تطوان اللاعبان عثمان حبوري وعماد سطيري.

خالد المعمري (مكناس)