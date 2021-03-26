الداكي… العصامي المتمرس

مسيرة الحسن الداكي، في القضاء الواقف، طويلة وغنية، فالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، المعين أول أمس (الاثنين)، من قبل جلالة الملك، خبر دروب القضاء، سيما الواقف منه، ومساره المهني، لم ينله بمقولة “كان أبي”، بل بالمثابرة والجد والاجتهاد، إذ تدرج بين مراتب المهنة الشريفة التي اختارها منذ 1979 بعد حصوله على الإجازة في القانون الخاص، والتحاقه بالمعهد العالي للقضاء، ليزاول مهنة النيابة العامة، وهو لم يتجاوز عمره الخمس وعشرين سنة، عندما عين نائبا لوكيل الملك بمركز القاضي المقيم بسيدي يحيى الغرب، في الموسمين القضائيين من 1981 إلى 1983.

بعد تلك التجربة القصيرة في درب سلطة الملاءمة، عين الداكي، في القضاء الجالس بالقنيطرة، فشغل منصب قاض بالمحكمة الابتدائية إلى سنة 1986، ليخبر قضاء الحكم، ويتمرس على الملفات القضائية أكثر، ويزاوج في خبرته بين نظام الملاءمة المتمثل في سلطة تقرير توجيه الاتهام لتحريك الدعوى العمومية أو حفظ الملف، ومبدأ اقتناع القاضي المبني على الجزم واليقين في تقدير الأدلة، بشكل يتفق مع القانون والعقل والمنطق.

هكذا كانت البداية، قبل أن ينطلق مسار آخر للرجل، في كراسي النيابة العامة، قاضيا واقفا يذود عن سلطة المجتمع، ويخاصم بشرف في مرافعاته دفاعا عن القانون.

ما أن أكمل تجربة القنيطرة في قضاء الحكم، حتى انطلق في عهد جديد لسلسلة من مناصب المسؤولية، بدءا من تعيينه وكيلا للملك بمحكمة وزان، فابتدائية سوق أربعاء الغرب، ثم القنيطرة، قبل أن يترقى لينتقل إلى العمل بمحاكم الاستئناف، إذ بدأ بمنصب نائب لوكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ثم تدرج إلى وكيل عام للملك بتطوان في 1996، وبعدها شغل المنصب نفسه بطنجة إلى حدود 2011، وهي السنة التي حظي فيها بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، التي تشرف في الآن نفسه على جرائم الأموال والإرهاب.

الذين يعرفون الرجل عن قرب، يشيرون إلى أنه كتوم ودائم الابتسامة، وذو حضور ملفت في المنتديات واللقاءات المهنية، أكثر من ذلك أنه رغم تعدد المهام المنوطة به، لم يقطع حبل العلم والتحصيل، بل واصل مساره في الدراسات العليا، إذ حاز شهادة الماستر في 2012، وتسجل في سلك الدكتوراه، لينال شهادتها في القانون الخاص من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة في 2019.

م. ص