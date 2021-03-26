مجلس آسفي يفرج عن منح الأندية

بادر المجلس البلدي بآسفي إلى صرف المنح السنوية، التي يخصصها للجمعيات والأندية الرياضية بالمدينة.

ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن عدد الأندية تقلص إلى أربعة، بعدما وضع المجلس شرطا يتعلق بالتوفر على اعتماد وزارة الشباب والرياضة، وبناء على هذا الشرط استفاد أولمبيك آسفي لكرة القدم من منحة قدرها 60 مليون سنتيم، فيما استفاد المكتب المديري لباقي الفروع من منحة قدرها 55 مليونا.

ولم تتجاوز المنحة المخصصة لفريق وفاق آسفي، الذي يمارس في القسم الثاني هواة، 12 مليونا، فيما تم تخصيص 70 ألف درهم لجمعية شباب آسفي للريكبي.

وكشف مصدر مسؤول أن المجلس الجماعي وافق في آخر دوراته على صرف المنح المخصصة للجمعيات الرياضية للتخفيف من حدة الأزمة المالية التي تعانيها بسبب وباء كورونا، ولتراجع عدد من المجالس الداعمة والشركاء الاقتصاديين عن وعودهم لمسؤوليها.

وأفاد عدد من رؤساء باقي الفرق بآسفي أنه تم حرمانهم من الاستفادة من المنح السنوية، بعد عجزهم عن استصدار اعتماد الوزارة، مؤكدين أن أغلب هذه الفرق عاجزة عن الوفاء بالشروط التي تفرضها الوزارة، مقابل الحصول على الاعتماد.

وقال مصدر مسؤول بأولمبيك آسفي إن المنحة ستخصص لصرف بعض المستحقات المالية للاعبين، وفي مقدمتها الرواتب الشهرية، التي تأخرت بشكل كبير، مشيرا إلى أن الفريق يراهن على صرف منح أخرى، للإسراع بصرف مجموعة من المستحقات المالية للاعبين والأطر التقنية.

حسن الرفيق (آسفي)