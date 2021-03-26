سيوف لحل خلافات ودادية سكنية

منخرط يتعرض لطعنات بعد أن قرر و زملاؤه اللجوء إلى القضاء

اعتمد منطق “البلطجة” في تسوية الخلافات والاحتقان بين مسؤولي ودادية سكنية بالمنصورية ومنخرطيها، إذ تعرض منخرط قرر اللجوء إلى القضاء، لطعنتين في العنق واليد بسيف من قبل قريب الكاتب العام للودادية السكنية.

ووثق منخرطون مشاهد الاعتداء المسلح على المنخرط الضحية في مقاطع فيديو انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت مصادر عن تهديدات يوجهها المتهم إلى المنخرطين الغاضبين على تماطل مكتب الودادية السكنية في تسليمهم شققهم السكنية، إذ استغل انتخاب قريبة كاتبا عاما للودادية، لممارسة استئساده على كل معارض للمكتب، متباهيا بتوفير قريبه حماية له من أي متابعة قضائية، رغم وجود شكايات ضده معروضة أمام القضاء.

ومن بين ضحايا قريب الكاتب العام للودادية، تؤكد المصادر، مفوض قضائي، عرضه لاعتداء، قبل أن تتدخل جهات لممارسة ضغوطات لطمس الملف، قبل أن يعيد المتهم اعتداءه هذه المرة على زوجة مهاجر بالديار الأمريكية، إذ اعتدى عليها، وهي القضية التي ما زالت معروضة على المحكمة.

واستغربت مصادر الموقف السلبي لمسؤولي مركز الدرك الملكي المنصورية التابع لسرية درك بوزنيقة، إذ استمعت لأقوال الضحية وعاينت الطعنات المصاب بها في عنقه ويده، فاكتفت بربط الاتصال بالمتهم ومطالبته بالحضور إلى مقرها للاستماع إليه، ما فسح المجال له ولشريكه للاختفاء عن الأنظار.

وما دفع المنخرطين للخوف من مصير شكاياتهم، أن مسؤولا بالودادية السكنية يدعي أن الدرك بجانبه، لكي يزرع الشك في مصداقية مسؤوليه.

ويأتي هذا الاعتداء بعد حالة غليان تشهدها الودادية السكنية، بعد فشل مكتبها في تمكين المنخرطين من الشقق السكنية، ما دفع بعضهم إلى التهديد باللجوء إلى القضاء، من بينهم المنخرط الضحية، الذي حسب مصادر، تمت مساومته في البداية وإغراؤه للاصطفاف إلى جانب المكتب، إلا أنه تمسك بموقفه المعارض له، وأصر كما باقي المنخرطين على رفع شكاية أمام القضاء، ليجد نفسه ضحية اعتداء جسدي بسيف من قبل قريب الكاتب العام للودادية السكنية، قبل أن يتم توجيه تهديدات إلى باقي المنخرطين بتعريضهم للمصير نفسه، والزج بهم في السجن عبر تقديم شكايات كيدية ضدهم معززة بشهادة طبية مفبركة.

وأمام تلك التطورات، أفادت المصادر أن منخرطي الودادية يستعدون لتقديم شكاية إلى النيابة العامة من أجل حمايتهم من التهديدات التي يتلقونها من جهات مسخرة وتوفير الحماية لهم.

مصطفى لطفي