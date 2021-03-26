الحبس لمتهم أهان مسؤولا أمنيا

توبع بإهانة موظف عمومي بسبب قيامه بوظيفته بالأقوال والإشارات والتهديدات

آخذت ابتدائية تازة، مساء أول (الاثنين)، ذا سوابق، بـ18 شهرا حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة بتهمة “إهانة موظف عمومي بسبب قيامه بوظيفته بالأقوال والإشارات والتهديدات”، بعد نشره فيديو مباشر في صفحته “الفيسبوكية”، ادعى فيه إصابة مسؤول أمني بفيروس كورونا وممارسة مهامه دون احتياطات.

وحكمت المحكمة على صديق له بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و1000 درهم غرامة نافذة للتهمة نفسها، بسبب تفاعله مع “اللايف” بتعليقات كال فيها الاتهامات لعناصر الشرطة بالأمن الجهوي بتازة، بعدما أوقفا إثر تقديم مسؤول أمني شكاية في مواجهتهما اتهمهما بالسب والقذف والتهديد والتشهير وإهانته بأقوال وإشارات.

وقضت الغرفة الجنحية التلبسية، في الدعوى المدنية التابعة، بأداء المتهمين مليوني سنتيم تعويضا لفائدة مسؤول أمني بالشرطة القضائية انتصب طرفا مدنيا في الملف، مقابل 5 آلاف درهم تعويضا مدنيا لفائدة الدولة المغربية، على أن يؤدي المتهم الثاني من التعويضين ألفي درهم فقط والباقي على المتهم الأول.

وصدر الحكم بعد أسبوع من مناقشة ملفهما في رابع جلسة بعد أسبوعين من إدراجه أمام الغرفة بناء على قرار من قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، المحالين عليه من قبل النيابة العامة، إثر شكاية تقدم بها مسؤول الأمن بعد بث الفيديو المباشر وتشويه سمعته وكيل الاتهامات له ردا على تضييق الخناق عليه. واستقر المتهم الرئيسي الذي قضى عقوبات حبسية متفاوتة بسبب تجارته في الممنوعات، قبل اعتقاله، بمنطقة وادي أمليل، ودأب على زيارة تازة من حين إلى آخر قبل توصل المصالح الأمنية بمعلومات دقيقة عن ترويجه المخدرات بمختلف أنواعها، لتتم ضرب حراسة أمنية مشددة عليه وتفتيش مكان يستقر فيه.

وعمد المتهم بعد دقائق من مداهمة وكره، إلى بث فيديو مباشر عبر تقنية “لايف” تحدث فيه عن إصابة مسؤول الأمن المنتصب طرفا مدنيا، بفيروس كورونا وعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة وعدم احترامه التدابير الاحترازية واستمراره في عمله رغم مرضه، رغم أن المعني بالأمر سليم، قبل تعليق زميله عليه.

حميد الأبيض (فاس)