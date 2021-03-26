الطائر: جريندو وراء مغادرتي “الماص”

المدرب الجديد لوداد تمارة قال إنه يثق في قدرته على إنقاذ الفريق من النزول

قال هلال الطائر، مدرب وداد تمارة، المنتمي للقسم الثاني لكرة القدم، إن هدفه تكوين فريق قادر على الأداء بانتظام، بغض النظر عن الظروف التي يمارس فيها. وكشف الطائر، في حوار مع «الصباح»، أنه قبل عرض تدريب وداد تمارة لأنه يعرف الفريق جيدا ويعتبره تحديا شخصيا لتحقيق معادلة التكوين والنتائج. ولم يخف الطائر تأثره بمغادرة المغرب الفاسي بطريقة مفاجئة، مبرزا أنه انخرط مع الفريق في مشروع رياضي كبير، وتمنى لـ «الماص» مسيرة موفقة. في ما يلي نص الحوار:

ما السر وارء عودتك لوداد تمارة؟

تربطني علاقات جديدة بمكونات هذا الفريق، وقضيت رفقته أوقاتا جميلة، لذلك لم أتردد في قبول العرض بعد نهاية ارتباطي بالمغرب الفاسي، وأراهن على معرفتي الجيدة باللاعبين وظروف الفريق للمساهمة في إنقاذه.

هل بإمكانك إنقاذ الفريق؟

لولا ذلك، لما قبلت العرض. جميع الفرق تتوفر على الحظوظ نفسها للمحافظة على مكانتها في القسم الثاني، فرق النقاط ليس شاسعا، بقليل من الاجتهاد والعمل سنحقق الغاية المنشودة، خصوصا أن التركيبة البشرية متوفرة.

ما هي أسباب تعثر البداية؟

لا يمكنني محاكمة أي أحد حول العمل الذي قام به، لكن من خلال معاينتي الأولى للمجموعة، يمكنني الجزم أن سعيد الصديقي، المدرب السابق، لم يحالفه الحظ، علما أنه قام بعمل ممتاز. هناك أمور بسيطة في كرة القدم تغير أهدافك وطموحاتك. صحيح أن الفريق غادره العديد من اللاعبين صوب القسم الممتاز، وهذا في حد ذاته شرف، لكن اللاعبين الذين عوضوهم لا يقلون عنهم مستوى، وبتضافر الجهور يمكن إعادة الفريق إلى سكته الصحيحة.

ما هي أهدافكم رفقة وداد تمارة؟

تكوين فريق له أداء منتظم، وذو شخصية قوية، وقادر على التأقلم مع جميع الأجواء، وهذه سمات الأندية الكبيرة، بعدها يأتي التفكير في الألقاب، المهم في الوقت الحالي، هو إعادة الثقة إلى اللاعبين، لكن المهمة لن تكون سهلة بالنظر إلى العديد من المعطيات.

ما هي طبيعة هذه المعيقات؟

كما يعلم الجميع، فإن الفريق لا يتوفر على إمكانيات مالية كبيرة، إضافة إلى ظروف الجائحة التي أثرت على الرياضة بشكل عام، ومع ذلك سنحاول الاشتغال في ظل ما هو موجود، ولا نبحث عن أعذار.

جلبت معك دوليين سابقين مساعدين…

بعد رحيل الصديقي وطاقمه المساعد، لم يكن أمامي سوى اختيار مساعدين، ولم أجد أفضل من هشام المحدوفي وسفيان العلودي، اللذين سبق لهما الاشتغال ضمن الفريق ذاته، وأنا واثق من نجاحهما لأنهما يتوفران على كل المؤهلات لاقتحام عالم التدريب من أوسع الأبواب. أنتهز هذه الفرصة لأشكر محمد بنمسعود وسعيد الصديقي على كل العمل الذي قاما به، للأسف لم يسعفهما الحظ، لكن للتاريخ فقد قاما بعمل جيد.

هل لنا أن نعرف سبب الانفصال عن “الماص”؟

انخرطت مع المغرب الفاسي في مشروع رياضي كبير، يحقق طموح الجمهور والمكتب المسير وكذا المؤطرين الذين يشتغلون ضمنه، لكن للأسف تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن، وتوقف المشروع فجأة ربما تحت ضغط الجمهور، أو أي شيء آخر، فقررت الانسحاب بعد الانفصال عن رفيق دربي عبد اللطيف جريندو، ومع ذلك أحتفظ بذكريات جميلة رفقة هذا الفريق العريق، وأتمنى له التوفيق في ما تبقى من مباريات الموسم.

أجرى الحوار: نور الدين الكرف

في سطور

الاسم الكامل: هلال الطائر

تاريخ الميلاد: 31 ماي 1974 بتازة

مدرب وداد تمارة

الأندية التي اشتغل فيها: الرجاء الرياضي ونهضة بركان والمغرب الفاسي

فاز ببطولة فئة الأمل رفقة الرجاء (مدربا)، وبطولة و كأس العرش رفقة كبار الرجاء (معدا بدنيا ومدربا مساعدا)، ووصيف بطل العالم (مدربا مساعدا للبنزتي)

حاصل على دبلوم الدرجة “أ” من الاتحاد الأوربي (دبلوم السلك الثالث). بصدد تحضير دكتوراه الدولة في الماركوتينغ الرياضي.