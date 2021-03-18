ندوة تسلط الضوء على”القيادات النسائية في الأزمة الوبائية” 

ينظم مركز الشباب للأبحاث والتنمية، الأربعاء المقبل، ابتداء من الساعة السادسة والنصف حتى الثامنة مساء، ندوة افتراضية عبر تطبيق “زووم”، تحت عنوان “القيادات النسائية في أزمة كوفيد 19: تحويل التحديات إلى فرص”، جزءا من احتفالات المجلس الثقافي البريطاني باليوم العالمي للمرأة، في إطار برنامجه الخاص “مهارات القيادة من أجل تحقيق المساواة “.

وتعد هذه الندوة، المقرر تقديمها من قبل تورية العمري (خبيرة في النوع الاجتماعي)، وبمشاركة كل من منى الصيحي (منسقة منصة ” كلنا معاك” للاتحاد الوطني للمرأة المغربية) ومنة مصباح (مؤسسة الرابطة النسوية للشابات المصريات) وهديل الأشول (مؤسسة ومديرة مبادرة “مينا إيدج” باليمن)، (تعد) فرصة لمناقشة دور الحكومات والمنظمات في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط في التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كوفيد-19 على النساء، إلى جانب الاحتفاء بمشاركة المرأة الفعالة في تجاوز الأزمة.

ويرتقب أن تشهد هذه الندوة الرقمية، المتاحة للجميع مجانا، عرض تجارب مختلفة لمنظمات وناشطات حقوقيات في الجندر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول كيفية مواجهتهن لتأثير أزمة كوفيد 19، وماهية التحديات التي صادفنها، ثم الدروس والفرص التي انتهزنها.

(ي.ع)