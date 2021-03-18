السليماني: ليس هناك صلة بين استعمال لقاح أسترازينيكا وبعض حالات التخثر في الدم

أكدت مديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، رشيدة السليماني بنشيخ، أن لا علاقة بين استعمال لقاح أسترازينيكا وحدوث حالات جلطات أو حالات التخثر لدى المستفيدين منه.

وقالت السليماني بنشيخ إنه سواء على مستوى اللجنة المركزية للتلقيح أو اللجنة التقنية لليقظة الدوائية أو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية، وأيضا على مستوى المعطيات المتوفرة “موقف المغرب اليوم، هو أنه لا توجد أية صلة يمكن رصدها بين استخدام لقاح أسترازينيكا وظهور حالات جلطات دموية”.

وتابعت أنه “في المغرب، لدينا أربع حالات من هذه الجلطات ظهرت بعد نحو أسبوع أو عشرة أيام من تلقي اللقاح”، موضحة أن هذه الحالات ظهرت لدى مستفيدين مسنين لديهم عوامل اختطار أخرى كمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو قلة النشاط البدني.

وأكدت أنه “عموما، مؤشر حالات الجلطات الدموية يكون 1,5 لكل ألف شخص، بينما في المغرب من أصل خمسة ملايين شخص تلقوا اللقاح هناك فقط أربع حالات مصرح بها، أي بمؤشر أقل من حالة واحدة لكل مليون شخص”.

وأشارت السليماني بنشيخ إلى أن كل ما تناقلته وسائل الإعلام وما يحدث في الخارج، يدفع العموم إلى ربط أي حالة باللقاح، مسجلة أن “رأينا في الموضوع أكده الخبراء الذين يقولون أن هؤلاء المرضى لهم خصائص متطابقة مع المرضى الآخرين الذين نستقبلهم بانتظام بغض النظر عن اللقاح”.

لذلك، عقد اجتماع أمس الأربعاء مع 16 خبيرا من اختصاصات متعددة يمارسون بمراكز استشفائية متخصصة اعتادوا على تتبع مثل هذا النوع من الحالات. وقالت “إن هؤلاء استنتجوا أن المرضى الأربعة الذين ظهرت عليهم حالات الجلطات الدموية لهم بالضبط نفس خصائص المرضى الآخرين الذين يستقبلونهم بشكل منتظم وليس لتلقي اللقاح”.