جمالي: الانتقادات جعلتني متشبثة بالغناء

أثارت فاتي جمالي، منذ ولولجها عالم الغناء، جدلا كبيرا، إلا أنها اختارت الاستمرار في المجال الفني وتجاهل كل التعاليق السلبية. في هذه الدردشة، ترد على منتقديها، وتكشف سبب استمرارها في الغناء وطرح أعمال جديدة. في ما يلي التفاصيل:

فوجئ جمهورك بطرحك “كوفر” أغنية تركية، إذ اعتبر الكثيرون أنك أبنت من خلالها على مهاراتك الصوتية، بعدما وجهت إليك انتقادات كثيرة في هذا الشأن، فهل تعمدت ذلك؟

كان من الصعب، بسبب طبيعة الأغاني التي طرحتها في وقت سابق، والتي تعتبر تجارية، أن أبرهن على قدراتي الصوتية الحقيقية، وهو ما يعجز الكثير من المغنين عن تحقيقه، باعتبار أن أي أغنية تسجل في الاستوديو، غالبا ما يتم تعديلها بالاعتماد على المؤثرات الصوتية، لكن الأمر مختلف بالنسبة إلى آخر أغنية طرحتها، ويتعلق الأمر بـ”كوفر” أغنية تركية، إذ من خلال هذه التجربة، لم يتم الاعتماد على الكثير من الآلات الموسيقية، كما أنها من الأغاني الهادئة التي كانت تتطلب أن تقدم بإحساس، من اجل ذلك، نجحت في الكشف عن بعض قدراتي الصوتية.

إذن، كان للذين وجهوا إليك انتقادات حكم مسبق حولك بعدما طرحت أول أغنية لك ؟

أعتقد أنهم “عندهم مشكل معايا” (تضحك). قد لا يتقبل الكثير من الأشخاص، بعض الأشياء في بداياتها، وغالبا ما يسارعون إلى توجيه الانتقادات. لكن بعد أول كوفر طرحته، ويتعلق الأمر بـ” “جو ليم أ مورير”، لاحظت أن تعاليق الكثيرين إيجابية والشيء ذاته بعدما طرحت “الكوفر” الثاني، وحظيت بتشجيع الكثير من الأشخاص.

هل هذا يعني أنك ستستمرين في الغناء ولا تبالين بالأصوات التي دعت إلى التوقف عن ذلك؟

بطبيعة الحال سأستمر، وفي الوقت الراهن أحضر لعمل جديد خاص بي، سيصور على طريقة فيديو كليب سيكون مفاجأة أيضا للجمهور.

فالانتقادات التي وجهت إلي، بعدما ولجت لأول مرة عالم الغناء، دفعتني إلى اتخاذ قرار الاستمرار في هذا المجال، إذ أن الانتقادات جعلتني متشبثة بالغناء، لأنني أؤمن بالمثل الشعبي الذي يقول “العود للي تحكرو يعميك”. فبعدما فوجئت بالكم الهائل من الانتقادات التي وجهت إلي، قررت التحضير لأعمال أخرى، وطرح الجديد، سيما أن الكثيرين لم يمنحوني الفرصة لإثبات مهاراتي الصوتية ووجهوا سهام انتقاداتهم إلي بشكل مبالغ فيه، سيما أنني أسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وأن على عاتقي الكثير من المسؤوليات.

المهم بالنسبة إلي أنني أشتغل بحب، ومقتنعة بكل ما أقدمه.

أجرت الحوار: إيمان رضيف