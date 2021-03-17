الحناوي تكشف خلافها مع وردة

تطرقت الفنانة ميادة الحناوي، خلال آخر خرجة إعلامية لها، لخلافها مع الفنانة الراحلة وردة الجزائرية ، حيث ذكرت للمرة الأولى السبب الأساسي لهذا الخلاف. وقالت الحناوي إنه في إحدى الحفلات التي شارك فيها عدد كبير من الفنانين دُعيت للحفلة، وسلمت على الفنانة وردة الجزائرية التي رفضت السلام عليها، “فذهبت وكنت صغيرة في السن وبكيت، وعندما رآني محمد عبد الوهاب انزعج”.

وأضافت أن وردة قالت “خلوا السورية دي تغني، فقال لها محمد عبد الوهاب هذه السورية اسمها ميادة الحناوي، وإذا كنت لا تريدين الغناء فلا تغني، فأخذت وردة الجزائرية حقيبتها وغادرت الحفلة، عندها عادت ميادة وغنت طيلة السهرة”.

زيتون يطلق “لا تحزني”

أطلق النجم ناصيف زيتون أغنيته الجديدة ” لا تحزني ” وهي من كلمات فادي أسعد وألحان أحمد بركات وتوزيع عمر صباغ .

وحققت الأغنية حوالي خمسمائة ألف مشاهدة عبر قناة ناصيف زيتون الخاصة على “يوتوب “، بعد حوالي ثماني عشرة ساعة على طرحها.

وأطلق ناصيف قبل مدة ثلاث أغان جديدة من كلمات مازن ضاهر، وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ.