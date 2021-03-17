الضمان الاجتماعي يدعم الصناعات الثقافية

تخصيص تعويضات جزافية للفاعلين في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تخصيص تعويضات جزافية لفائدة الفاعلين في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، التي توجد في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة، للفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2020 إلى 31 ماي 2021.

وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أن الفاعلين في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، التي توجد في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة، كما هي منصوص عليها في القانون بإمكانهم طلب الاستفادة من التعويض الجزافي لفائدة أجرائهم والمتدربين لديهم قصد التكوين، من أجل الإدماج والذين توقفوا مؤقتا عن العمل نتيجة الجائحة، والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فبراير 2020.

كما ذكرت المؤسسة نفسها أنه على الفاعلين في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، المستوفين للشروط المشار إليها في دليل استعمال البوابة، والراغبين في استفادة العاملين لديهم من هذا الدعم المالي، الممول من قبل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 المحدث بتعليمات ملكية ، أن يقوموا بالتصريح بهم من خلالها، إلى غاية 15 مارس الجاري، بالنسبة إلى الفترة الممتدة من يوليوز 2020 إلى غاية يناير 2021. أما في ما يتعلق بفبراير ومارس 2021، فإن التصريح عبر البوابة سيمتد حتى 20 مارس الجاري.

وأعلنت عدة نقابات وهيآت فنية وثقافية عن تضررها من تداعيات الجائحة، في جل المجالات، وارتفاع مستويات حجم الضرر الذي لحق عدة مؤسسات ثقافية بفنانيها وتقنييها وإدارييها، جهويا ووطنيا، وتأثيرها السلبي على القطاع الفني بكل أجناسه.

وأدت الجائحة إلى شل حركة المسارح والقاعات العمومية، والفضاءات المفتوحة، منذ منتصف مارس الماضي، ما دفع بعض الهيآت إلى المطالبة بفتح المسارح والقاعات العمومية ودور السينما، اعتبارا لحق المغاربة بكل فئاتهم في الثقافة والفن، الذي يوازي حقهم في الصحة والتمدرس، لما للتغذية الروحية والجمالية من أثر مهم في حياة الناس.

يذكر أن فرع جهة البيضاء سطات للفدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة، سبق أن طالب فرع الفيدرالية بالسماح للفرق المسرحية بتقديم فرجاتها مع احترامها لجميع التدابير الاحترازية، وفي مقدمتها التباعد ومسافة الأمان، لتسترسل بذلك الحياة المسرحية، ويتنفس الفنانون الصعداء، داعيا الأجهزة الجهوية لوزارة الداخلية إلى تفهم عمق الأعطاب التي مست الوضع المهني للمسرحيين، المجمدة أعمالهم لأزيد من 10 أشهر، بأن تؤشر لفرقهم المسرحية إسوة بإخوانهم في قطاعي التلفزيون والسينما، بمزاولة تمارينها على أعمالها المسرحية، في المركبات الثقافية وغيرها.

خالد العطاوي