العثماني يصفع بنكيران

أمين عام «بيجيدي» ذكره بأن الكلمة الطيبة وآداب الحوار تضمن وحدة الصف

صفع سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، زعيمه عبد الإله بنكيران، عبر استعمال أدوات التحليل النفسي، لصد تهجماته عليه، وعلى وزراء الحزب، بعدما تعرضوا للترهيـــب، بالخضـــــوع لــــــــه وتطبيــــــق رأيه الشخصي، برفض أمانة الحزب وبرلمانييه المصادقة على قانون تقنين الكيف، وإلا قدم استقالته، ما ستترتب عنه استقالة المئات من أعضاء الحزب والتسبب في حدوث انشقاق.

وقال العثماني، إن تجميد بنكيران لعضويته “آلمنا كثيرا”، لأنه كان أمينا عاما سابقا للحزب، ورئيس حكومة سابقا، ورأيه يحترم، وهذا لا ينقص من قيمة الشخص في ردود فعله، مضيفا أن “جميع أعضاء الحزب مطلوب منهم أن يكونوا جزءا من الحل، لا جزءا من المشكل، بما يسهم بطريقة إيجابية في حل كل الإشكالات التي تعترض الحزب”.

ودعـــــا المتحـــــدث نفســــه أعضــــــــــاء حزبه إلى الحرص في تصريحاتهـــــم على مراعاة الآداب في الحديث مع من يختلفون معهــم في الرأي، قصد المحافظة على وحدة الصف، ومراعاة ما يتلفظ به الشخــــــص مــــــــــــــن أقوال، “سيحاســــــب عليهـا يـوم القيامة”، مستعينا بآيات قرآنيــة، وأحــاديث نبوية، لتفسير خطورة كيل الاتهامات بدون سنــد، إلا لمجـــرد اختلاف في الرأي بين كافة أعضاء الحزب.

وأكد أمين عام العدالة والتنمية، في لقاء عقده بقلعة السراغنة، مساء أول أمس (السبــــت)، أن حزبـــــه قوي، وحي، وغني بالمقاربات المختلفة، وهذا يستدعي احترام كل الآراء، وعدم فرض الرأي الواحد على الآخرين، في إشارة إلى رفضه مواقف بنكيران الاستبدادية، ما يعني احترام الاختلاف، وحل الخلافات داخل المؤسسات المسيرة للحزب، بعيدا عن لغة الاتهامات، كي يظل الحزب متراصا قويا.

وحث كل قادة وأعضاء الحزب على استعمال الكلمة الطيبة أثناء النقاش، لحل الخلافات، قائلا “لا تتكلم بكلام تعتذر عنه غدا، ولا تقل جملة تندم عليها، وتقول يا ليتني لم أتفوه بها، لأنها لن تداوي الجراح التي سببها كلامك إزاء إخوتك، واحرص دائما على ضمان وحدة الصف، ببث الأمل في المستقبل، عوض توجيه كلمات قاسية، سلبية وسيئة، قد تجعل الآخر يشعر بالقلق، ولا ينام تلك الليلة ويغضب كثيرا”.

وأوضــــــح أن كثيــــــــرا من النزاعـــــــات ناتجة عن عدم استعمال كلمات طيبة في شرح الموقف الشخصي للعضو، وهو يعبر عن خلافه مع الآخرين، لذلك يجب أن يكون النقد بناء وموضوعيا، يراعي الظروف المحيطة باتخاذ القرار، ما يسهل على الآخر تقبل النقد بعيدا عن التهجمات، حسب تعبيره.

أحمد الأرقام