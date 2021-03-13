شبهات إنزال انتخابي بخريبكة

ارتفعت الطعون في لوائح التسجيل بالانتخابات، الواردة على المحكمة الابتدائية بخريبكة، من قبل من لهم الصفة، إثر شبهات إنزال أسماء لا علاقة لها بالدوائر التي سجلت فيها، ما وصفه متضررون بالإنزال الانتخابي.

وعلمت «الصباح» أن دوائر بجماعة بني يخلف سجلت بها مخالفات، تتعلق بتقييدات اعتمدتها اللجنة المشرفة على التقييد باللوائح الانتخابية، إذ خرجت الملاحظات إلى العلن تشير إلى حرمان البعض من التسجيل من جهة، ومن جهة أخرى إلى تقييد أسماء بعناوين غير موجودة، أو صورية، وهمت الملاحظات نفسها أكثر من ثلاث دوائر، في الجماعة القروية سالفة الذكر، ناهيك عن طعون أخرى ينظر فيها وفق الآجال القانونية المفتوحة، ورفعت ممن لهم الصفة أمام القضاء الابتدائي.

ووجه رافعو الطعون اتهامات إلى اللجنة بعدم مبادرتها لتسجيل أشخاص توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها قانونا، سواء تعلق الأمر بالمقيمين فعلا، أو أفراد الجالية المقيمة بالخارج ومسقط رأسهم بجماعة بني يخلف، ما سيحرمهم من التصويت دون موجب شرعي.

وهمت الإنزالات حسب مضامين الوثائق المرفوعة إلى المحكمة والمرفقة بلوائح الأسماء المشكوك فيها، دواوير أولاد مسعود والنغامشة وأولاد المكناسي.

م. ص