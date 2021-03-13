لم يتردد حزب العدالة والتنمية في رفع شعار “أنا وبعدي الطوفان”، في دفاعه عن حصته من المقاعد في الانتخابات المقبلة، وذهب في معركته ضد تجويد القوانين الانتخابية في لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، حد التهديد بإشعال حراك ربيع جديد.

زاغ “بيجيدي” عن الصالح العام، وفضل مصالحه الخاصة، رغم أن نمط الاقتراع الذي اختاره المغرب يعكس بنيته الديمغرافية وبيئته السياسية، التي تفرض التوافق في ظل نظام يقوم على التعددية، التي تشترط التقارب داخل التنوع الحزبي.

وتجاهل الحزب الحاكم أن تعديل هندسة نمط الاقتراع ليس إلا وسيلة لجعل التمثيلية حقيقة تقوي العدالة الانتخابية، بالنظر إلى أن الواقع السياسي أظهر أن تأثير الأحزاب ضعيف في المجتمع.

لقد غيب خطاب “بيجيدي” وجهة نظر تؤكد أن احتساب القاسم الانتخابي بالشكل المقترح يشجع المشاركة الانتخابية الواسعة، وينقل الحركات الاحتجاجية إلى التنظيمات السياسية، عكس النمط الحالي الذي أفرز قطبية جوفاء، لا تعكس حقيقة خارطة التعبيرات المختلفة.

ي. قُ