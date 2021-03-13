أمر الوكيل العام للملك بالبيضاء، الاثنين الماضي، بالتحقيق في شكاية تتضمن تزوير أحكام قضائية للسطو على 46 هكتارا بقيادة الزيايدة نواحي ابن سليمان، وأحال الشكاية المعززة بالوثائق المزورة على ضباط الفرقة الوطنية قصد استدعاء المشتبه فيهم إلى مقر التحقيق، للكشف عن ظروف وملابسات تزوير الأحكام من أجل السطو على الهكتارات.

وأوضح مصدر “الصباح” أن النيابة العامة درست الشكاية في الخامس مارس الجاري، والموجهة ضد تسعة أشخاص ضمنهم ترجمان محلف ومحافظ على الأملاك العقارية والرهون، والوثائق المعززة لها، والتي يدعي فيها المشتكون أنهم اكتشفوا السطو على عقارهم بالتدليس، وبعد زيارتهم لمحاكم مختصة على صعيد الدائرة القضائية للبيضاء، وقفوا على وجود تزوير قرارات قضائية للاستحواذ على البقعة الأرضية.

واتهم وقائع المتضررون المشتكى بهم بتحريف وقائع ملفين وكذا ترجمتهما بتغيير الحيثيات ومنطوق الحكم الذي صدر لفائدتهم، وتزوير محضر التحديد التكميلي الصادر تبعا للحكم القضائي، واستعمالهم للوثائق القضائية المزورة أمام محكمة ابتدائية والمحافظة العقارية، بهدف الاستيلاء على العقار المسمى “تفودايت”، مؤكدين أن العقار آل إليهم بموجب رسم الإراثة الذي تملكه مورثهم عن طريق الشراء بموجب رسم الكناش الأملاك عدد 10 المضمن بعدد 108 الصحيفة 72 بتاريخ 17 يونيو 1936، المبرم بين جدهم والبائعين، موضحين أن ملكية مورثهم حقيقية من خلال إقرار عدد من الشهود وكذا حيازتهم وملكيتهم للعقار وتصرفهم فيه، مبرزين أن المورث تقدم في وقت سابق بمطلب تحفيظ مستندا على رسوم الشراء والملكية والاستمرار، مسجلا المطلب تحت عدد 24.2011/س ، بعد التعرض من قبل جد المشتكى بهم وأحيل الملف على المحكمة الابتدائية بالبيضاء وصدر بشأنه الحكم القضائي رقم 17، مضيفين أن المحكمة حكمت ضد مورث المشتكى بهم في هذه الشكاية، وضمت لصالح المشتكين بإتمام إجراءات التحفيظ، وأحيل الملف على المحافظ قصد استكمال إجراءات التحفيظ إلا أن المطلب بقي منسيا إلى غاية 2016. وفي خطوة غير مسبوقة اتخذ المحافظ قرارا برفض مطلب التحفيظ دون أن يعلل قراره ما حدا بالجهة المشتكية إلى تقديم شكاية أمام المحافظ العام للمملكة بالرباط، الذي أمر محافظ ابن سليمان بالعدول عن رفض مطلب التحفيظ لفائدة المشتكين، فالتزم المحافظ بإتمام إجراءات التحفيظ في موضوع مطلب24.2011 /س.

عبدالحليم لعريبي