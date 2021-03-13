المساكنة … جــنــح وجــنــايـات

عرائض الجيران تطالب بالتحقيق بسبب إحداث المتساكنين للضوضاء

في الكثير من الأحيان تتحول المساكنة بين طرفين (رجل وامرأة)، إلى جنحة الفساد، بعدما يصل الأمر إلى النيابة العامة التي تأمر الضابطة القضائية بإجراء أبحاث تمهيدية، وبعد اتساع دائرة الأبحاث تصل إلى جنايات.

وحسب قضايا تابعت “الصباح” أطوارها بمحاكم الدائرة القضائية للرباط أو القنيطرة، غالبا ما تصل حالات المساكنة إلى ردهات الأمن والسجون والمحاكم، رغم وجود تفاهم بين المتساكنين، بسبب عرائض السكان الذين يطالبون فيها بفتح تحقيق في شأن إحداث الضجيج وتحول دور إلى أوكار للدعارة، فتتحول الشكايات المسجلة أمام مختلف الملحقات الإدارية إلى مكاتب الولاة والعمال الذين يحيلونها في بعض الأحيان على وكلاء الملك قصد معالجتها، أو تلجأ الأطراف المتضررة إلى وضعها مباشرة أمام ممثلي النيابة العامة.

وتجد الضابطة القضائية نفسها مجبرة على التنسيق مع أصحاب العرائض قصد الإيقاع بالمتساكنين في حالة تلبس بممارسة الفساد وبوجودهما داخل بيت معين، إذ يبرر المتضررون ملتمساتهم بسبب إحداث الضوضاء ليلا نتيجة السكر العلني أو الخصام بين الطرفين أو تناول المؤثرات العقلية.

وحينما يفتح ضابط الشرطة القضائية بحثا تمهيديا يسأل المتساكنين حول طبيعة العلاقة بينهما والتي تتحول إلى أسئلة محرجة تنتهي بإحالتهما على النيابة العامة من أجل الاستنطاق فيجدان نفسيهما متابعين بجرائم جنحة الفساد وقد تتطور إلى التحريض عليه.

وما يطبع الحالات التي تصل إلى الغرف الجنحية التلبسية هو الطابع الرضائي بين الطرفين، ورغم ذلك تكيف النيابة العامة جرائم لهما حسب طبيعة الاعترافات والشكايات المقدمة ضدهما أمام النيابة العامة وكذا من خلال المحجوزات داخل بيت المساكنة، ويتخذ وكيل الملك في بعض الحالات قرارات الاعتقال الاحتياطي في قضايا جنح الفساد والتحريض عليه والسكر العلني البين والتعاطي للمؤثرات العقلية، خصوصا إذا ارتبط الأمر بتناول الكوكايين بين المتساكنين، إضافة إلى الأقراص الطبية المخدرة.

ولا توجد العرائض وحدها التي تتحرك فيها النيابة العامة، بل يلجأ أحد المتساكنين إلى تقديم شكاية أمامها مطالبا بالتحقيق في جرائم الضرب والجرح أو الاغتصاب الناتج عنه حمل وولادة، إذا رفض الطرف الثاني الاعتراف بابنه، فيجد الأخير نفسه ملاحقا جنائيا بتهم ثقيلة تحال على غرف التحقيق التفصيلي بمحاكم الاستئناف، قبل وصولها إلى غرفة الجنايات الابتدائية من أجل “غربلة” طبيعة العلاقة بين الطرفين قبل وقوع الحمل والولادة.

لكن من أغرب القضايا التي وصلت إلى غرفة الجنايات الابتدائية تزوير متساكنين عقد زواج حتى لا يثيرا انتباه سكان حي المحيط بالرباط قبل سنتين، بسبب مطالبة مسؤولي الإقامات السكنية والوسطاء العقاريين بوثيقة الزواج، وبعدها تفجرت الفضيحة صدفة إثر إيقاف الزوج الوهمي وحجز عقد زواج مزور داخل سيارته تبين توقيعه من قبل منتحلين لصفة عدول، انتهت بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات بسلا وأدين بسبع سنوات سجنا بجريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله.

عبد الحليم لعريبي