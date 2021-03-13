سقوط مروج “ماحيا” بالقلعة

أوقفت مصالح المنطقة الأمنية بقلعة السراغنة، مساء السبت الماضي، شخصا في عقده السادس، من ذوي السوابق القضائية المتعددة في مجال ترويج المخدرات والخمور بدون ترخيص، يشتبه في تورطه في مسك وترويج مسكر ماء الحياة.

وأوضح مصدر مطلع أن إيقاف المعني بالأمر، جاء على خلفية العمل الأمني الاعتيادي التي تقوم به مصالح المنطقة الأمنية المذكورة، بغرض تضييق الخناق على مروجي المخدرات والمشروبات الكحولية، في محاولة لتجفيف مصادرها.

وجرى فرض حراسة سريه على المعني بالأمر، إلى حين ضبطه متلبسا بحيازة حوالي 64 لترا من سائل ماء الحياة، معدة للبيع داخل أكياس بلاستيكية، وقنينات من سعات مختلفة، بالإضافة إلى 1,5 كيلوغرام من سنابل الكيف.

وتبين من خلال أطوار البحث، أن المعني بالأمر، مبحوث عنه وطنيا من أجل الأفعال الإجرامية نفسها، ليجري بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، لضرورة البحث والتقديم أمام العدالة.

عادل بلقاضي (مراكش)