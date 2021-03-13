كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

وقع الرجاء مع مستشهر جديد، خاص بمبارياته بكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، إذ سيوفر سيولة مالية ستمكن الفريق من أداء جزء من مصاريفه.

وسبق لهذا المستشهر العمل مع فرق بالبيضاء، من أهمها الوداد الرياضي، طيلة السنوات السابقة، واختار توسيع شراكته لتصل للرجاء، في مباريات الفريق الأخضر القارية هذا الموسم.

الوداد الرياضي

حسمت إدارة الوداد في موضوع طائرة خاصة، ستنقل الفريق إلى غينيا كوناكري، بعد غد (السبت)، لمواجهة حوريا لحساب الجولة الرابعة من مجموعات عصبة أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تلعب المباراة في 17 مارس الجاري، ويرغب الفريق الأحمر في العودة سريعا للبيضاء، بغية الاستعداد لمباراة الديربي أمام الرجاء، المبرمجة في 21 مارس الجاري، لحساب الجولة العاشرة من البطولة.

الفتح الرياضي

أصدر الفتح الرياضي بلاغا، أول أمس (الثلاثاء)، يدعم فيه ترشح فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

وأكد الفتح الرياضي في بلاغه أن ترشح لقجع لعضوية الاتحاد الدولي، يعد نقطة تحول تاريخية لكرة القدم المغربية، إذ سيشهد دخول أول مغربي إلى مجلس «فيفا»، إضافة إلى أن دعمه يعد دعما لكرة القدم المغربية، وما على الفريق إلا مساندته بقوة.

الجيش الملكي

أعاد المدرب سفين فاندربروك اللاعبين محمد فكري وعماد الرحولي إلى تداريب الفريق الأول، بعدما ألحقهما بالأمل في وقت سابق، بسبب عدم انضباطهما.

واستعاد اللاعب محمد مفيد عافيته، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة اتحاد طنجة، لحساب ثمن نهائي كأس العرش.

ومنح فاندربروك اللاعبين أربعة أيام راحة، اعتبارا من اليوم (الخميس)، قبل استئناف التداريب الاثنين المقبل.