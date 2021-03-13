منتخب الطائرة بالمونديال للمرة الرابعة

تأهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة لأقل من 21 سنة إلى بطولة العالم، المقرر إجراؤها بإيطاليا وبلغاريا، في الفترة بين 22 و30 شتنبر المقبل، بعد أن حل ثالثا في بطولة إفريقيا، التي احتضنتها مصر أخيرا، وحصل فيها على الميدالية البرونزية.

وساهمت هذه النتيجة في تحسين ترتيب المنتخب الوطني على المستوى العالمي، بصعوده إلى الرتبة العاشرة، متقدما على منتخبات رائدة في هذه اللعبة.

وأفادت جامعة الكرة الطائرة أن تأهل المنتخب الوطني إلى هذه التظاهرة العالمية، يعدا إنجازا، نظرا لإكراهات الوضعية الوبائية، التي فرضت توقف المنافسات، إضافة إلى إغلاق الملاعب وقاعات التداريب، إذ اضطرت الجامعة إلى طلب ترخيص، لإجراء تجمع للمنتخب بمكناس، قبل شهرين من انطلاق المنافسة القارية.

وشارك المنتخب الوطني بلاعبين ناشئين في بطولة إفريقيا، التي تعد أول مشاركة دولية لهم، علما أن الفئات الصغرى شاركت في بطولة العالم ثلاث مرات، منذ انتخاب بشرى حجيج على رأس الجامعة، وكان ذلك في تركيا 2013 والتشيك 2015 والبحرين 2019.

ص. م