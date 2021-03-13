احتفاء بنجمة الميكروفون

الإذاعية عمور قالت إن تكريم “بيت الصحافة” كرم وجود

حظيت الإعلامية أسمهان عمور بتكريم خاص لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، من قبل بيت الصحافة بطنجة.

وحضرت حفل التكريم العديد من الوجوه الإعلامية والمثقفة، بعضها قال كلمات في حق عمور، والتي تعد من أبرز الأسماء الإعلامية المغربية.

وجاء في كلمة عمور، والتي ألقتها في حفل تكريمها “أن تكون مانحا لسنين طويلة وفيا لمسار اخترته بحب وقناعة، غير آبه بالعمر الذي انفلت ولا بما خلفته المهنة من متاعب صحية، أمر لا يخرج عن نطاق الحياة التي اعتدناها، لكن ان تجتمع حبات العقد من مشارب مختلفة لتطوقك بالحب والعرفان تحت سقف بيت أركانه صلبة مثل بيت الصحافة فهذا بالنسبة إلي كرم وجود”.

وأضافت عمور في الكلمة ذاتها “صحيح اختلفت مساراتنا، وتشعبت تجاربنا، كل واحدة منا اختطت لحياتها المهنية مسارا فكان مضيئا ومشرفا للمرأة المغربية. لكن أن تجتمع السيدات الفاضلات، الإعلامية أمينة السوسي، والفنانة كريمة الصقلي، والإعلامية والشاعرة فاطمة برودي، والإعلامية والبرلمانية نعيمة فرح، ورئيسة رابطة كاتبات المغرب عزيزة يحظيه عمر، والبروفيسور حنان الركاين، والشاعرة إكرام عبدي، والإعلامية إيمان أغوتان، تحت سقف بيت الصحافة ليطوقنني بالحب والاعتراف، فهذا نبل منهن ونبل من رئيس البيت الإعلامي سعيد كوبريت الذي آمن ان البيت لأهله وعليه ان يكون لهذه المناسبة 8 مارس حاضنا مكرما معترفا بعمر مهني دام 33سنة في خدمة الثقافة والمعرفة”.

وتعرف المغاربة على أسمهان عمور، عبر أثير الإذاعة الوطنية سنة 1987 من خلال برنامج “متابعات أدبية:، لتتوالى سلسلة النجاحات عاما تلو الآخر، وتحافظ مقدمة برنامج “بانوراما” على مكانتها في قلوب جمهورها.

واشتغلت عمور مراسلة لقناة “إم بي سي”، ثم إذاعة “بي بي سي” في ما بعد، وعاشت تجربة أخرى في القسم العربي لقناة “دوتشي فيلله” الألمانية، من خلال تقديم برنامج “الصالون الثقافي”، قبل التخصص في المجال الأدبي.

إ. ر