“الحسين والصافية” على القناة الثانية

يلتقي مشاهدو القناة الثانية اليوم (الخميس) على الساعة التاسعة وخمسين دقيقة مع أحداث مسلسل “الحسين والصافية” من بطولة رشيد الوالي وسامية أقريو وإخراج محمد عبد الرحمان التازي.

وتدور أحداث السلسلة، حول مغامرات “الحسين” وزوجته “صافية”، اللذين يتعرضان للعديد من المواقف الطريفة والمفاجآت غير السارة، خاصة بعد تبخر آمال الحسين في إطلاق “دار للضيافة” مشروعه السياحي بشفشاون، بعد فشله في إتمام صفقة بيع العمارة، التي ورثها هو وزوجته عن جدتهما بطنجة.

وفي تطور للأحداث، يشارك الحسين في مؤتمر حول تربية النحل في شفشاون، إذ يلتقي أحد المستثمرين في إنتاج العسل من المهاجرين المغاربة المقيمين ببلجيكا، الذي يعرض عليه العمل معه، ليقرر بعدما ساءت أوضاعه في طنجة بسبب تحويل أرضه إلى مقبرة، وتعرض مصدر رزقه “النحل” للموت بسبب المواد الكيماوية التي يستعملها أصحاب الضيعات المجاورة، قبول عرض المستثمر والسفر رفقة زوجته الحامل إلى شفشاون، في رحلة مليئة بالمتاعب.

أمينة كندي