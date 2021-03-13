هدافا خريبكة مطلوبان ببوتسوانا

تلقى لاعبا أولمبيك خريبكة سيكانينغ كابيلو وتيميسانغ أوريبونيي، الدعوة للالتحاق بالمنتخب البوتسواني، المقبل على خوض مباراتين حاسمتين، في التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم بالكامرون 2022.

ويعول المنتخب البوتسواني على كابيلو وتيميسانغ، لاعبين أساسيين، أمام زيمبابوي في 22 مارس الجاري، والجزائر في 29 منه لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة الثامنة في تصفيات «الكان».

وسجل تيميسانغ هدفا لبوتسوانا، لحساب الجولة الثالثة، في شباك زامبيا، رغم تعثر منتخب بلاده بهدفين لواحد، إذ يحتل المركز الثالث بخمس نقاط، ويطمح لتجاوز زيمبابوي والجزائر من أجل التأهل إلى نهائيات الكامرون.

ويسافر كابيلو وتيميسانغ إلى بوتسوانا، قبل مواجهة الاتحاد الزموري للخميسات، لحساب الدورة الأخيرة من مرحلة الذهاب، في حين سيعتمد عليهما عزيز كركاش رسميين أمام شباب السوالم نهاية هذا الأسبوع.

ويتصدر كابيلو قائمة هدافي القسم الثاني، بستة أهداف، في حين سجل تيميسانغ ثلاثة أهداف.

عبد العزيز خمال (خريبكة)