إسـراف الـزوج يهـدد الأسـرة

مختصون يقدمون نصائح لكيفية تعامل الزوجة معه وتفادي الأزمات

يعتبر إسراف الزوج من بين الأمور التي تؤدي إلى نشوب خلافات زوجية، ويشكل تحديا كبيرا أمام شريكة حياته، خاصة أنها قد تواجه أزمات بسبب عدم إدراكه للمسؤولية التي تقع على عاتقه.

ويقول المختصون في العلاقات الزوجية إن أول خطوة للحد من إسراف الزوج هي أن تقوم شريكة حياته بالحديث معه بلطف ولباقة، حتى تتمكن من إيصال الفكرة له، دون أن يشعر بأي مشاعر سلبية، إلى جانب فتح نقاش حول موضوع إسرافه من خلال دراسة دقيقة للوضع المالي الخاص بهما، وذلك في محاولة لإقناعه بسلبيات إسرافه.

وينصح المختصون في العلاقات الزوجية بأن تقوم الزوجة بعد تعريف شريك حياتها بالوضع المالي لأسرتهما، بأن تضع خطة دقيقة للإنفاق، وتشمل أيضا مصاريف الادخار، كما ينبغي عليها إقناعه بتنفيذها والالتزام بها.

ويؤكد المختصون في العلاقات الزوجية أنه إذا تمكنت الزوجة من إقناع شريك حياتها بانتباهه إلى الخطأ في طريقة إنفاقه للمال، فهذا يعتبر نصف المعركة على الأقل، كما أنها تحتاج إلى التحكم في الإنفاق من خلال الاتفاق على أن ينفق كل واحد منهما مبلغا معينا فقط من المال في فترة معينة.

ومن بين أهم الخطوات التي ينبغي على الزوجة القيام بها في محاولة لتخلي زوجها عن الإسراف، هي أن تبدأ بنفسها وأن تلتزم بدورها بما تم الاتفاق عليه، وألا تقع في الخطأ نفسه، حتى يتم تجاوز الأمر دون مشاكل.

ويحذر المختصون في العلاقات الزوجية الزوجة من توجيه عبارات اللوم والعتاب إلى شريك حياتها بسبب إسرافه، حتى لا تكون لذلك نتائج عكسية، بل ينبغي عليها أن تشعره أنها موجودة لدعمه ومساندته، وأن الهدف مما تفعله هو الإصلاح وتعزيز مبدأ المشاركة في الحياة الزوجية والاتفاق على كل ما من شأنه أن يؤدي إلى استقرار علاقتهما.

ويقول المختصون في العلاقات الزوجية إنه إذا لم يغير الزوج من طريقة إنفاقه واستمر في الإسراف، فينبغي عليها أن تقوم بتوفير جزء من ميزانية الأسرة شهريا، لتتمكن من مواجهة أي ظرف طارئ.

أمينة كندي

نصائح

< استمـاع

يعتبر الاستماع إلى الطفل مهما من أجل تشجيعه على الحوار والتحدث، وزيادة قدرته على التعبير عن نفسه منذ المراحل الأولى من عمره، الأمر الذي يزيد من قدرته على التواصل والتفاعل مع الآخرين مستقبلا. ومن جهة أخرى، يجب على الوالدين الاستماع للطفل، ومناقشته، وتجنب الصراخ عليه في جميع الأوقات، فذلك يساعد على ضبطه وتوجيهه بشكل هادف، وفي حال تجاهل الآباء النقاش معه واستمروا بالصراخ عليه سيؤثر ذلك على شعوره بعدم الاحترام أو قلة الرعاية.

< مكافـأة

ينصح بمكافأة الأطفال في حدود ما هو متاح إذ ينبغي على الآباء تشجيع الطفل على مساعدة الآخرين، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة عدم مكافأته على كل عمل جيد يقوم به، لأن ذلك يؤدي إلى أن يربط العمل الجيد بالحصول على مكافأة. ولهذا فإنه عند عدم مكافأة الطفل بعد أي عمل جيد سيتعلم أن الشعور بالرضا عند القيام بالعمل الجيد هو بحد ذاته مكافأة، لكن في الوقت نفسه يجب عدم حرمانه منها نهائيا، بل مكافأته في بعض المواقف كأدائه لعمل يحتاج إلى مجهود كبير، أو التفوق في دراسته.

< حـزم

قد يتغاضى الآباء أحيانا عن التعامل بشكل حازم عند تربية الأطفال، أو قد يتخطون بعض القواعد المسؤولة عند حفظ النظام وذلك لحبهم لهم، لكنهم لا يعلمون أنهم بذلك قد يؤذون أطفالهم بشكل غير متعمد. فالأطفال الذين يسيرون وفق قواعد وحدود واضحة وثابتة يكونون أكثر تحملا للمسؤولية، وأكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، وتكوين علاقات مع الآخرين، فالقواعد الواضحة تؤدي إلى الانضباط.