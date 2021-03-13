اعتقال مهدد تلميذات بالسلاح بالجديدة

أحالت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، أخيرا، على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، مشتبها في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، وتفاعلت العناصر الأمنية بالجديدة بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة الماضي، يظهر فيه شاب يتحوز سكينا بالشارع العام بمدينة الجديدة، ويهدّد بارتكاب اعتداء جسدي في حق فتاة يحتمل أنها تلميذة بإحدى المؤسسات التعليمية بالجديدة.

وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة من قبل المصالح الأمنية على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، والمتعلقة بتورط المشتبه فيه الذي يظهر في هذا التسجيل في قضية تتعلق بالسرقة والتهديد باستعمال السلاح الأبيض، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المتهم بعد تحديد مقر سكنه ليتم ايقافه الخميس الماضي.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من الوكيل العام، حيث فتح بحث قضائي اعترف من خلاله المشتبه فيه بالمنسوب إليه، وبعد إتمام البحث أحيل الموقوف على الوكيل العام على خلفية التهم الموجهة إليه.

أ . س (الجديدة)