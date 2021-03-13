“فرحي ببلادي” تجمع يهودا ومسلمين

شاركت، أخيرا، مجموعة من الفنانين، من بينهم فاطمة تحيحيت ورشيد برياح وماكسيم كاروتشي، في تقديم عمل غنائي جماعي جديد عبارة عن ملحمة تحمل عنوان “سعدي فرحي ببلادي”.

وتعتبر ملحمة “سعدي فرحي ببلادي” بمثابة عمل يجسد تاريخ المغاربة اليهود واعتزازهم بوطنهم المغرب، والذي يتم أداؤه على إيقاعات موسيقية متنوعة تعكس غنى وتنوع الموسيقى المغربية.

والملحمة من كلمات محمد الدغوغي والتوزيع الموسيقي لعبد الإله الزنوحي، بينما تولى تلحين بعض مقاطعها بلال البشير ومقاطع غنائية أخرى من التراث المغربي مثل الموسيقى الحسانية وفن كناوة.

وإلى جانب الأسماء سالف ذكرها شارك في أداء أغاني “فرحي سعدي ببلادي” عدة فنانين، منهم الفنان فيصل ووفاء بن علال وفضيلة الناجم.

أمينة كندي