أمزازي يشرف بوجدة على تدشين وإطلاق مشاريع مؤسسات مدرسية

قام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أمس الجمعة، بزيارة ميدانية لتدشين وإعطاء انطلاقة مشاريع مؤسسات مدرسية بمدينة وجدة.

وقام أمزازي، الذي كان مرفوقا بوالي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد، معاذ الجامعي، ورئيس مجلس جماعة وجدة، عمر حجيرة، بتدشين مدرسة المنظر الجميل التي تم بناؤها على مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع.

ويرتقب أن يتم افتتاح المدرسة، التي تتضمن 11 حجرة وقاعة متعددة الوسائط ووحدة للتعليم الأولي وعددا من المرافق، مع بداية الموسم الدراسي المقبل.

إثر ذلك، قام الوزير، الذي كان مرفوقا أيضا بمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالشرق، محمد ديب، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، بزيارة مدرسة البستان 2 والتي فتحت أبوابها أمام التلاميذ ابتداء من الموسم الدراسي الحالي.

وتتضمن هذه المؤسسة المدرسية، التي شيدت على مساحة تصل إلى 5200 متر مربع، 6 حجرات ومكتبة وقاعة متعددة الوسائط ووحدتين للتعليم الأولي.

كما اطلع الوزير والوفد المرافق له على أنشطة النوادي التربوية على مستوى هذه المدرسة، خاصة الأنشطة الرامية لتشجيع إقبال التلاميذ على العلوم والثقافة والفنون.