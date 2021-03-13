هل يرأس لقجع “فيفا” بعد إنفانتينو؟

المقترح نوقش في الزيارة الأخيرة لمنح إفريقيا فرصة رئاسة الاتحاد الدولي

كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يملك حظوظا وافرة لرئاسة الاتحاد الدولي للعبة، بعد نهاية ولاية الرئيس الحالي جياني إنفانتينو في 2023.

وحسب المعطيات نفسها، فإن إنفانتينو ناقش الفكرة مع فوزي لقجع، في زيارته الأخيرة إلى المغرب، إذ رأى فيه أنه يملك كل المواصفات لتمثيل إفريقيا على رأس الجهاز الدولي، سيما أن هذه القارة ظلت محرومة من ترؤس هذا الاتحاد منذ تأسيسه.

ويعتقد إنفانتينو أن الدور جاء على إفريقيا لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في الوقت الذي لا تظهر خيارات أخرى في الساحة، عدا فوزي لقجع، بالنظر إلى غياب هذا الطموح لدى أغلب رؤساء الاتحادات الإفريقية، بمن فيهم رؤساء قدموا ترشيحهم لعضوية الاتحاد الدولي.

وقالت المصادر إن إنفانتينو، الذي يقضي سنته السادسة على رأس الاتحاد الدولي، أبلغ لقجع رسالة واضحة، مفادها أنه مؤهل لرئاسة “فيفا”، ويثق في قدرته على تمثيل إفريقيا في هذا المنصب، وخدمة كرة القدم على الصعيد العالمي، ومواجهة التحديات التي تواجهها هذه اللعبة.

ولن يتمكن إنفانتينو من الترشح لولاية ثالثة، طبقا للوائح الاتحاد الدولي، فيما تنتهي ولايته الحالية في 2023.

وإضافة إلى قرب نهاية ولايته، يواجه إنفانتينو مشاكل مع القضاء السويسري، إلى درجة أنه صرح في وقت سابق أنه يأسف على ترؤس الاتحاد الدولي.

ويواجه إنفانتينو تهما تتعلق بإساءة استخدام الوظيفة العامة، وخرق السرية الرسمية، ومساعدة جناة والتحريض على هذه الأفعال، على خلفية لقاءات سرية أجراها مع مايكل لاوبر المدعي العام السويسري السابق، بغرض إطلاعه على محاضر ملفات تتعلق بالمتابعة القضائية لسلفه سيب بلاتر.

وصرح إنفانتينو بعد هذه الاتهامات “سندافع عن أنفسنا ضد هذه التكهنات التي تضر بالسمعة وتقوم على مزاعم لا وجود لها، لقد سلطوا علي الأضواء دون أن يقولوا ما الخطأ الذي قمت به”.

ونفى إنفانتينو ارتكاب مخالفات بشأن عقود للبث التلفزيوني منذ وجوده بالاتحاد الأوربي لكرة القدم، مشددا على أن ضميره مرتاح، مضيفا أن لديه أشياء إيجابية فقط يرغب في الكشف عنها.

وستكون أمام لقجع فرصة للاستئناس بظروف العمل ب”فيفا”، إذ بات على مرمى حجر من عضوية المكتب التنفيذي، بداية من غد (الجمعة)، موعد عقد الجمعية العمومية للكنفدرالية الإفريقية بالرباط.

عبد الإله المتقي